Белоруска: Умею поделить 100 на 2,5, но с работой беда 4 23.01.2019, 9:59

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Фото: onliner.by

История «карьеры» специалиста с юридическим образованием.

Алена Шваб — получила среднее специальное юридическое образование и надеялась, что это станет первой ступенькой ее трудной, но от этого не менее интересной карьерной лестницы. Оказалось — зря. Свою историю она рассказала onliner.by:

- Сегодня я вспоминаю: мне семнадцать, поступаю в колледж на юриста. Да, не университет, но в последующем, я уверена, удастся найти работу по специальности и после получить высшее образование, параллельно набираясь опыта. Два года пролетают быстро. Выпускной. Стою на нем с дипломом и рисую в воображении радужные картины будущего. Понимаю, что для того, чтобы прийти к успеху, надо много работать. Я очень хочу работать, только дайте шанс! Через месяц эти мечты и надежды разобьются о реалии жизни.

Я хочу вам рассказать про свой путь — от получения специальности до работы «не своей мечты». И о том, почему диплом так и остался лежать на полочке, обрастая пылью.

Как вы поняли, отучившись, я вполне логично захотела приносить пользу обществу, используя свои знания. Так как я родилась в Мозыре, решила начать с малого, ведь все с чего-то начинают: у меня еще со второго года обучения появилась мечта попасть в ГАИ. Да, девушек там мало. Но они есть. Пришла я в РОВД родного города, как сейчас помню этот день.

Парень на посту поинтересовался, куда я, к кому и зачем. Потом мы разговорились, я поведала ему о своих планах, мыслях. Он сказал: «Пожалуйста, вперед! Думаю, все получится!»

Я знала, что перед тем, как попасть в органы, мне нужно будет пройти сложную комиссию, а также 3,5-месячную учебку, специально для служащих в милиции, и была готова к этому морально. Чтобы вы поняли кое-что обо мне: я тот человек, который, преодолевая трудности, не ломается, а становится только сильнее.

Я прождала полтора часа, прежде чем меня все-таки решили принять. Вышла девушка из отдела кадров и по лесенке повела меня в кабинет. Попросила рассказать о себе. Посмотрела диплом. И знаете, возникло ощущение: вот оно, почти рядом. Но тут резко все оборвалось: «Извините, но нам нужны девушки с высшим. А вы не пройдете даже комиссию».

Хм, а с чего эти выводы? Во-первых, я здорова. Во-вторых, мне не дали даже малейшего шанса попробовать. А просто послали. В-третьих, решили все за меня. Когда я выходила, парень на входе печально вздохнул, но посоветовал не сдаваться.

Я и не думала. Не отыскала счастья дома в РОВД? Окей, я обращусь в другой, все равно собиралась уезжать. Через месяц переехала в Минск. Тут начались многочисленные собеседования и поиски работы по специальности. Может быть, попробовать в частную фирму? Да, это не органы, но работа все-таки юридическая. Я набираю номер, звоню, рассказываю о себе. Ответы были похожими: «Ой, а у вас среднее специальное? Нам нужны с высшим»… Либо: «Среднее специальное, хорошо. Но у вас нет опыта. Нам нужны с опытом».

Я, конечно, все понимаю, но откуда у меня нарисуется сам собой опыт? Это уже очень интересно. Маленький факт: мой друг, который окончил раньше меня на год колледж, также не нашел работу по специальности. Сейчас он просто грузчик.

Объездив десятки организаций и услышав одно и то же, я бросила это дело: время шло, а мне нужны были деньги на жизнь. Я решила найти себе подработку — так меня занесло в сферу общепита. Официант с дипломом юриста — печальное зрелище. На эту должность я бы могла устроиться и просто так, без юридической корочки.

Шло время, я трудилась официанткой, но тосковала по работе, к которой готовилась два года. Поэтому продолжила поиски. Знала, что многие люди работают в суде за копеечные зарплаты, но все же решила попробовать попасть в эту сферу. Начинаю звонить в отделы кадров, рассылаю резюме. И снова ответ: на вакансию секретаря судебного заседания с зарплатой 400 рублей требуется человек с высшим образованием. Серьезно? Ну вот вы серьезно?

Окей, может быть, это только мне так не везет. Но у меня есть знакомые, которые работают в суде со своим средним специальным образованием на аналогичной должности. И разве сейчас поменялись правила приема на эту должность?

Ладно, прощайте суды. Ставим минус.

Но я все еще не сдаюсь, иду прямиком в одно из столичных РУВД. Там мне отвечают: «Нам девушки не нужны».

Уже что-то новенькое! Теперь не образование, не опыт, а пол мешает! А дальше… Все по накатанной — после каждого очередного обращения ответ за ответом: «Попробуйте позвонить в другое отделение, в нашем точно нет». Марафон-обзвон продолжался достаточно долго. Как оказалось, ни в одном из РУВД столицы не нужны именно девушки. Эмм. Ну тут у меня закончился просто словарный запас, а внутри кипело возмущение. Как так? Как такое может быть? Город на два миллиона жителей, девять отделений милиции, я молчу о том, сколько подразделений в каждом отделе. И везде «нет»?

После этого я решила поделиться своим случаем со знакомыми выпускниками. Опрос, проведенный мною среди бывших одногруппников, показал, что девушкам все же можно попасть в органы. Прецеденты были… Кто-то говорит, что происходило это только «по знакомству», но я, конечно, отказываюсь верить в подобное!

Что у нас в итоге?

Казалось бы, все начиналось круто: обучение, мечты, планы, будущее, рассказы преподавателей о важности и нужности нашей профессии. Сегодня мне трудно представить, насколько хватит сил, чтобы и дальше пробовать реализовать себя в профессии, к которой я так стремилась. Когда вы рассказываете про выпускников вуза, которые не могут поделить 100 на 2,5, помните, что на собеседования часто приходят совсем другие соискатели: целеустремленные, толковые (я в себе уверена!), перспективные. Но и у них с работодателями как-то «не срастается».