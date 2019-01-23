Сирия пригрозила атаковать аэропорт Тель-Авива 23.01.2019, 10:13

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Фото: Reuters

Представитель диктатора Башара Асада выступил в ООН.

Сирия оставляет за собой право «симметрично ответить на удары израильских ВВС» и атаковать аэропорт Тель-Авива. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари, сообщает РБК.

По словам аль-Джаафари, Сирия прибегнет к такому ответу, если Совет Безопасности не примет мер в связи с ударами Израиля по территории Сирии.

Очередной удар по объектам на территории Сирии израильская авиация нанесла в ночь на 21 января. По словам представителя Армии обороны Израиля, были атакованы иранские склады с оружием, разведывательный объект и тренировочный лагерь Корпуса стражей исламской революции. Израильтяне уточнили, что удары были нанесены в ответ на запуск наземной ракеты иранскими военными с территории Сирии.