Макей: В перспективе и единая валюта у нас с Россией когда-нибудь будет 20 23.01.2019, 10:17

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ВЛАДИМИР МАКЕЙ

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Глава МИД Беларуси высказался о взаимном признании виз с РФ.

Беларусь и Россия продолжают обсуждение соглашения о взаимном признании виз. Технические вопросы, которые возникли в декабре, сейчас решаются. Об этом сообщил министр иностранных дел Владимир Макей, сообщает tut.by.

— Соглашение обсуждается, какие-то вещи еще остались, — сказал Макей. — Для нас самое главное — отсутствие контроля на внутренней границе для граждан третьих стран. В 1996 году президент Беларуси и тогдашний премьер-министр России Виктор Черномырдин распилили этот шлагбаум, убрали границу между нашими государствами. С тех пор никаких проблем не было до последнего момента, когда появились определенные трудности с пересечением у граждан третьих стран через нашу границу. Сейчас мы работаем с нашими партнерами, — сказал Макей.

По словам главы МИД в декабре стороны не подписали документ, так как возникли «технические детали, которые потребовали обсуждения и с одной, и с другой стороны».

— Сейчас вопросы обсуждаются, — отметил Макей. — Вопрос состоит в том, чтобы на нашей совместной границе не было контроля для граждан третьих стран, как это было и раньше, чтобы у нас была единая миграционная карта, которая существовала еще, по-моему, с 2004 года. Все было нормально, учитывались пересечения границы до определенного момента, когда возникли какие-то проблемы.

Владимир Макей также подчеркнул, что о единой визе речь не идет, речь идет о взаимном признании виз.

— В перспективе, может быть, знаете, и единая валюта у нас когда-нибудь будет. Загадывать так далеко я не могу. Пока речь идет о взаимном признании виз. И надо сделать так, чтоб это было взаимовыгодно и для граждан наших стран, и вообще для обоих государств, — сказал Макей.

Ранее статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин заявил, что Россия и Беларусь почти завершили подготовку соглашения о взаимном признании виз.

«Мы ведем сейчас работу над новым соглашением о взаимном признании виз. Работа в принципе завершена. Мы рассчитываем, что оно будет в ближайшее время подписано. У нас будет целая серия важных двусторонних мероприятий, в рамках которых можно будет организовать это подписание», — цитирует Карасина РИА «Новости».

Напомним, на заседании союзного Совмина, которое проходило 12−13 декабря в Бресте, соглашение с Россией о взаимном признании виз не подписали. По словам премьера Беларуси Сергея Румаса, белорусская сторона не успела завершить внутригосударственные процедуры по соглашению.

14 декабря во время пресс-конференции российским СМИ Лукашенко подтвердил это и сказал, что документ к нему уже поступил.

Позже на официальном интернет-портале правовой информации России опубликовано пока не подписанное соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Беларуси о взаимном признании виз. В нем определено, по каким дорогам иностранцам на авто можно въехать в две страны и почему могут отказать во въезде.