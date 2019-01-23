Сколько денег нужно чиновнику для счастья? 2 23.01.2019, 10:25

Госаппарат умеет найти способы, чтобы его кусок пирога оказался побольше, чем у остальных.

Лукашенко озвучил тезис о доходах чиновников: «Материальное положение госслужащих должно расти или падать в соответствии с ростом или падением жизненного уровня нашего населения».

В рамках проекта «Дуэль» на сайте «Солидарность» два автора разбирают эту проблему с разных позиций.

Сергей Синица: «Госаппарат умеет найти способы, чтобы его кусок пирога оказался побольше, чем у остальных»

Казалось бы, о чем тут спорить? Идея в духе социальной справедливости, которую часто поминают всуе, но которая редко встречается в живой природе. Точно такая же судьба ждет и этот пассаж Лукашенко.

С одной стороны, состояние экономики в стране естественным образом отражается почти на всех слоях и прослойках. Девальвации ударяли и по чиновникам, и по сантехникам.

С другой, как ни крути, а госаппарат умеет найти способы, чтобы его кусок пирога оказался побольше, чем у остальных. Виктор Малишевский иллюстрирует эту тему следующими цифрами:

Зарплата чиновника с ноября 2015 года выросла на 61%

Учителя – на 43,7%

Врача – на 41,9%

Строителя – на 38,7%

Пенсия – на 43,2%.

Поэтому разговоры о том, чтобы материальное положение чиновников колебалось вместе с уровнем жизни населения, носят сугубо популистский характер. Максимум на что они способны – согреть душу наивным представителям малообеспеченных слоев населения.

В теории можно было бы предложить другой подход – установление экономических индикаторов, от выполнения которых зависит часть дохода чиновников. Но опять же, зная, как наши госслужащие умеют обеспечивать нужные цифры – лучше не надо. Дороже всем нам выйдет.

Если мы хотим добиться изменения качества госуправления, то, в первую очередь, нужно не с зарплатами чиновников упражняться (хотя этот фактор, безусловно, имеет значение), а сделать должности руководителей госорганов реально выборными. Если руководитель района, города или страны будет на практике зависеть от мнения избирателей о его работе, это заставит шевелиться куда эффективнее, чем в нынешней системе, когда нужно, прежде всего, угодить одному человеку.

Марина Светлова: «Отсюда и качество госуправления — ровно на ту сумму, которую мы им платим»

Выскажу, пожалуй, несколько непопулярную мысль и вступлюсь за чиновников. «Непопулярную», потому что сегодня только ленивый не бросил камень в их огород: мол, довели страну, а им еще и «коврижки» подавай.

Когда речь заходит о чиновниках, воображение в первую очередь рисует каких-нибудь депутатов «палатки», председателей разных исполкомов или членов модных сегодня «тунеядских» комиссий. Естественно, тут же в их адрес летят полные праведного гнева обвинения: «взяточники», «казнокрады», «ярмо на шее у народа», «бездельники» и прочее. Это они в сознании обывателя разворовали страну, понастроили шикарные коттеджи где-нибудь в Дроздах и принимают самые одиозные законы.

Надо сказать, народ никогда не любил чиновников. Если уж искать виноватого во всех бедах и несчастьях, то некий абстрактный чиновник для этого подходит как нельзя лучше. Растет коррупция – чиновник-взяточник взял на лапу, падает благосостояние — чиновник-вор присвоил народное, Лукашенко у власти — чиновник-фальсификатор подделал все бюллетени.

Только не все так просто. Во-первых, надо понимать, что чиновники – это не только депутаты и министры с теми самыми пресловутыми коттеджами и зарплатами в тысячи долларов. Это еще и самые обычные клерки в исполкомах, специалисты разных отделов, чей заработок в лучшем случае составляет 300-400 долларов.

Кстати, средняя зарплата чиновника не намного больше пресловутых «по пятьсот» (если точнее, то 1300 рублей на начало 2018 года). То есть, если разобрать те самые пресловутые голубцы на мясо и капусту, исключив из списка немногочисленных обитателей Дроздов, то вполне может оказаться, что большая часть чиновников зарабатывает гораздо более скромные деньги, нежели точно такие же специалисты в коммерческих компаниях. Прямо скажем, не такая уж и сладкая коврижка получается.

Как вы думаете, много ли есть высокого уровня профессионалов, желающих поработать за копейки на родное государство? Отсюда и качество того самого управления — ровно на сумму, которую им платят. Задумайтесь об этом, когда в следующий раз будете призывать оставить чиновников вообще без зарплаты.

Неспроста ведь для госслужащих во всех странах предусмотрено различное количество бонусов и доплат: повышенная зарплата, дополнительный соцпакет. Это как раз способ повышения их ответственности и предотвращение коррупционной составляющей.

Кстати, о коррупции, в которой так любят упрекнуть наших чиновников. Давайте начистоту: ее хватает абсолютно в любой сфере. И последние коррупционные судебные процессы тому подтверждение. Просто возможности и масштабы у всех разные. Согласитесь, у человека, подписывающего контракты на миллионы-миллиарды, искушения побольше, чем у водителя автобуса, сливающего солярку.

В каждой сфере есть люди честные и не очень, умные и беспросветно тупые, подхалимы и правдорубы. И надо понимать, что чиновник – это не какой-то заброшенный из космоса марсианин. Это лишь зеркало нашего общества. Плоть от плоти белорусы с такими же умениями, навыками и человеческими качествами. Никакого специального отбора на госслужбу по морально-этическим приметам не происходит: никто не отбирает туда самых жадных, глупых, вороватых и беспринципных.

Поэтому неправильно винить чиновников во всех наших бедах, пытаясь противопоставлять им народ. Мы все — один народ. И если считать кого-то в чем-то виноватым, то только нас самих.