В Венесуэле протестующие сожгли статую Уго Чавеса 1 23.01.2019, 10:20

Фото: AFP

Памятник был возведен в 2018 году в честь годовщины экс-правителя страны.

В венесуэльском Сан-Феликсе протестующие сожгли статую бывшего президента государства Уго Чавеса. Об этом сообщает El National.

Как отмечается, этот памятник был возведен в 2018 году в честь годовщины его рождения.

Сегодня в Венесуэле проходят массовые акции протеста против политики правителя страны Николаса Мадуро из-за тяжелой экономической ситуации. На 23 января запланированы очередные крупные демонстрации, организованные оппозицией.

Ранее сообщалось, что парламент Венесуэлы признал президента Николаса Мадуро узурпатором.