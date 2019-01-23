В Венесуэле протестующие сожгли статую Уго Чавеса

В Венесуэле протестующие сожгли статую Уго Чавеса1
- 23.01.2019, 10:20
Памятник был возведен в 2018 году в честь годовщины экс-правителя страны.
В венесуэльском Сан-Феликсе протестующие сожгли статую бывшего президента государства Уго Чавеса. Об этом сообщает El National.
Как отмечается, этот памятник был возведен в 2018 году в честь годовщины его рождения.
Сегодня в Венесуэле проходят массовые акции протеста против политики правителя страны Николаса Мадуро из-за тяжелой экономической ситуации. На 23 января запланированы очередные крупные демонстрации, организованные оппозицией.
Ранее сообщалось, что парламент Венесуэлы признал президента Николаса Мадуро узурпатором.
10:30pm Incendian estatua de Chávez en San Féliz. La gente no quiere más a este régimen, pero la violencia tampoco es la vía correcta #VzlaMañanaNosReencontramos pic.twitter.com/PH5D5j16yx— Vanessa Rodríguez (@nessacrlupo) 23 января 2019 г.