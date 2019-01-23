Путин попросил у Абэ инвестиций на переговорах по Курилам 8 23.01.2019, 10:59

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Фото: Kyodo

Во время встречи в Кремле обсуждались «амбициозные планы».

Россия рассчитывает расширить инвестиционное и технологическое взаимодействие с Японией, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с японским премьером Синдзо Абэ в Кремле, пишет finanz.ru.

После завершения встречи, куда Абэ ехал «полный решимости» решить вопрос мирного договора, более полувека висящий в воздухе из-за спора вокруг Курильских островов, Путин посетовал на низкий объем японских инвестиций в Россию.

Их общая сумма - 2,2 млрд долларов. «Потенциал кооперации двух стран задействован еще не полностью», - констатировал Путин.

С Абэ, по словам президента, обсуждалась возможность «амбициозных планов по расширению экономических связей» - в частности, «инвестиционного и технологического взаимодействия».

Кроме того, Путин предложил резко - в 1,5 раза - увеличить товарооборот между cтранами, составляющий сейчас 20 млрд долларов.

«$30 млрд. Это как минимум», - оценил Путин (цитаты по "Интерфаксу").

Что касается судьбы Курильских островов, то этой теме «уделялось много внимания», сказал Путин. И Россия готова продолжать обсуждать эту тему.

В ходе переговоров дано указание провести новый раунд переговоров о мирном договоре на уровне глав МИД, рассказал в свою очередь Абэ.

Сергей Лавров и Таро Коно, а также спецпредставители, по его словам, встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая запланирована на середину февраля.

Какого-либо сближения позиций по мирному договору, судя по всему, не произошло: лидеры повторили уже известные тезисы, говорит руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

За две недели до переговоров Абэ заявил, что Япония готова принять Южные Курилы в свой состав вместе с российскими гражданами, которые сейчас проживают на островах, и надеется получить их согласие на передачу территорий.

После того, как вопрос будет решен последуют и инвестиции: именно отсутствие мирного договора блокирует возможность активизации сотрудничества, говорил Абэ «Интерфаксу» накануне визита.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды, которые называет «северными территориями» и считает «находящимися под оккупацией». Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.