В Витебске рассылают анонимные письма для «тунеядцев» 4 23.01.2019, 11:03

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Без подписи, печати и указания официальных лиц.

Фотографией такого «письма» поделился читатель «Витебского курьера». По его словам, бумага пришла несколько дней назад. Витебчанина возмутило, что она была послана без конверта, фирменного бланка и даже обратного адреса, как «анонимка». Действительно, такое послание сложно назвать официальной бумагой, оно больше напоминает листовку.

На обратной стороне сложенного втрое листа было обозначено только лаконичное «Постоянно действующая комиссия по координации работы по содействию занятости населения администрации Первомайского района г. Витебска».

Читатель рассказал, что «письмо» пришло конкретно на его имя и адрес. Но в тексте нет ни слова о том, что комиссия обращается к конкретному человеку: только справочная информация о новых тарифах для «трудоспособных, не занятых в экономике» гражданах, и работе «комиссии по содействию занятости населения».

Получается, что информация общая, а рассылали ее адресно?

Отправители письма советуют мужчине обращаться в постоянно действующую «тунеядскую» комиссию Первомайского района Витебска по адресу улица 1-я Пролетарская, 14 кабинет 207, а также в управление по труду, занятости и соцзащите Витебского горисполкома в отдел содействия трудоустройства по адресу улица Богдана Хмельницкого, 10 кабинеты 4, 5 и 7.

Получатель письма очень эмоционально выразил свою реакцию на такую рассылку:

- Отсутствие фирменного бланка или печати и данных официальных лиц вызвало у меня лишь одну реакцию и желание — отправить ответ с пожеланием идти на обозначенное тремя буквами место. Но обратного адреса эти «гербалайфчики», к сожалению не оставили, что доказывает полукриминальную подоплёку данного «послания». Пользуясь своим исключительным правом на свободу слова, дарованным мне Конституцией Республики Беларусь, заявляю со всей искренностью и злостью, на которую только способен: уважаемые господа мошенники, приславшие мне это письмо — идите на…!!!

Также читатель предположил, что «напоминалка» была прислана неслучайно, так как он имеет официальную занятость в Российской Федерации.

Может быть, кто-нибудь из наших читателей тоже получал странные письма по почте?