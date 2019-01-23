Президенту Зимбабве грозит импичмент 6 23.01.2019, 11:11

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Эммерсон Мнангагва

ФОТО: EPA

В стране проходят массовые протесты.

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва обещал отреагировать на жестокие репрессии со стороны сил безопасности страны против протестующих. Между тем, представители властей Зимбабве говорят, что Мнангагва могут объявить импичмент.

Юристы и активисты говорят, что силовики Зимбабве убили не менее десяти участников протестов, два десятка были ранены и сотни арестованы. Комиссия по правам человека Зимбабве обвинила силы безопасности в систематических пытках.

Эммерсон Мнангагва в свою очередь заявил, что насилие со стороны сил безопасности «недопустимо и является предательством новому Зимбабве». Он обещал расследовать происшествие.

Сторонники Эммерсона Мнангагва – депутат из правящей партии и бывший министр финансов – говорят, что некоторые члены правительства хотят объявить президенту импичмент, сообщает Reuters.

Напомним, 16-18 января состоялся официальный визит президента Зимбабве Эммерсона Мнангагва в Беларусь. В Минске он встретился с Александром Лукашенко.

Эммерсон Мнангагва начал управлять Зимбабве после государственного переворота в ноябре 2017 года, когда с поста президента был свергнут Роберт Мугабе, возглавлявший страну 27 лет. На родине Мнангагва носит прозвище «Крокодил», которое получил в диверсионным отряде «Крокодиловая банда» Национальной Освободительной Армии. Под его руководством партизаны убивали колонистов и торговали оружием. В 1965-ом году Мнангагва был в шаге от смертной казни. В уже независимом Зимбабве Эммерсон Мнангагва был одним из конструкторов режима Мугабе. Руководил спецслужбами во время многотысячных этнических чисток. Потом – занимал кресло министра юстиции, финансов, обороны и, наконец, вице-президента.

После того, как президентом Зимбабве стал Эммерсон Мнангагва, между Минском и Хараре существенно активизировались отношения. Так, в начале марта 2018 года, страну посетил руководитель Управления делами президента Виктор Шейман – он подписал контракты на сумму около 58 млн USD, в том числе по поставкам белорусских тракторов на 43 млн USD и техники для лесного хозяйства на 15 млн USD.