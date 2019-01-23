На заводе «Белджи» заставляют работать сверхурочно и по выходным 3 23.01.2019, 11:20

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иллюстрационное фото

Зарплаты на предприятии такие, что трудиться добровольно никто не хочет.

На борисовском «Белджи» заставляют работать сверхурочно и по выходным. Соответствующий приказ подписан и.о. гендиректора Геннадием Свидерским. Фото опубликовано в борисовских пабликах, пишет телеграм-канал «Баста».

«Обязать работников «Белджи» до 31 декабря 2019 при производственной необходимости в обязательном порядке приступать к работе в сверхурочное время и выходные дни без ограничения предельного количества сверхурочных часов и работы в выходные дни и без предварительного согласования с работником», — говорится в документе.

На первый взгляд, не такая уж и плохая новость — не каждое предприятие может похвастаться наличием сбыта и работы. Большинство, наоборот, принудительно сотрудников в вынужденные отпуска. В чем секрет «Белджи», кроме того, что их автомобили насильно «впаривают» всем государственным организациям и ведомствам?

Два клика — и все секреты предприятия на ладони.

Первый: зарплаты на «Белджи» такие, что работать желающих просто не найти, а те, кто есть, долго не задерживаются. Смотрите на скриншоте вверху, какие вакансии предлагаются и сколько там можно заработать квалифицированному специалисту. Приходится заставлять пахать за копейки тех, кто остался. Кстати, как нам рассказал один из бывших работников, та зарплата, которая указана в объявлении, в лучшем случае, будет выплачитваться после пяти месяцев работы. А до этого — испытательный срок с вдвое меньшим окладом.

Второй: ужасные условия работы. О них можно судить по отзывам, которые оставляют бывшие сотрудники «Белджи». Скриншоты приводим, вот наиболее красноречивые выдержки: «некомпетентное руководство», «карьеру не сделаешь», «работа нелегкая — все время на ногах», «оклад мизерный», «хорошая зарплата — только у китайцев, а мы рабы».

Работать сверхурочно, без выходных за $100 — это даже для рабов перебор. Надолго ли хватит терпения сотрудников «Белджи»?