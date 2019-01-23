Видеофакт: В Минске человек в маске ходил по квартирам и проверял, закрыты ли двери 23.01.2019, 11:36

О странном мужчине сообщили жильцы многоэтажного дома в микрорайоне Лебяжий.

В Viber-чате одного из многоэтажных домов в микрорайоне Лебяжий в Минске появилось предупреждающее сообщение о некоем гражданине, который в ночь с 21 на 22 января ходил по квартирам и дергал дверные ручки — пытался найти незакрытые двери, пишет onliner.by.

Человек, разумеется, попал на камеры. Правда, на самой записи он лишь ездит в лифте с натянутым на лицо шарфом и протирает за собой кнопки — непосредственно попытки проникнуть в чужое жилище на записи не попали. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Будни риэлтора».

Лицо мужчины можно разглядеть разве что в момент выхода из лифта: в этот миг шарф немного сползает с лица. В кабине мужчина нажимает на кнопку без перчатки, но тут же протирает табло — видимо, чтобы не оставлять отпечатков. По сообщениям жильцов, украдено в этот вечер ничего не было, посему в милицию они решили не обращаться.