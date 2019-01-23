Одно из самых красивых мест в мире: греческие Метеоры с «парящими» в небе монастырями 1 23.01.2019, 11:41

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Христиане считали это место даром и шедевром Бога.

Скалы Метеоры находятся в центральной части Греции, в регионе Фессалия. У их подножия расположился город Каламбака, пишет delfi.lv.

Это место столь особенное, потому что на вершинах скал-"башен" действует несколько древних монастырей, которые украшают ландшафт и привлекают туристов, поднимающихся к ним по зигзагообразным тропам. Красивее всего Метеоры на закате, и многие путеводители упоминают это место в числе тех, которые обязательно нужно увидеть.

Историю этих скал ученые начали изучать более ста лет назад, выдвигая различные теории их образования. Однако сегодня принято придерживаться версии немецкого геолога Филипсона, озвученной им в конце 19-го века. Он считал, что миллионы лет назад здесь протекала огромная река, которая впадала в море. А 20–30 миллионов лет назад, когда на территории нынешней Европы началось грандиозное движение слоев коры Земли и большая часть Европы сильно поднялась, воды, покрывавшие эту территорию, ушли в Эгейское море, а на суше появились скалы и горы.

Конечно, в этом прекрасном месте жили люди, которые селились между скалами и даже в них самих.

Христиане считали это место даром и шедевром Бога, поэтому около 1000 лет назад на вершине скалы был построен первый православный монастырь, за которым последовали другие — монастырь Великий Метеор, монастырь Св. Стефана, монастырь Св. Троицы, монастырь Св. Николая, монастырь Св. Анапавсаса и монастырь Русану.

И все они находятся на вершинах скал, на высоте в несколько сотен метров. Великий Метеор с его средневековой церковью, изумительным алтарем и убранством — самая популярная туристическая достопримечательность. В переводе с греческого Метеоры означает "парящие в воздухе", и к этому монастырю ведут 170 ступеней.

Всего в этом месте существовало около 20 монастырей (многие не сохранились), и большинство были построены несколько сотен лет назад, чтобы оградить монахов от мирской жизни и приблизить к Богу. В древние времена монахи поднимались в монастыри с помощью примитивных корзин. Таким же способом им доставляли продукты и прочие необходимые вещи. И только в 1925 году для облегчения доступа к монастырям в скалах были выбиты ступени.

Сегодня эти скальные монастыри являются одним из самых интересных культурных памятников Греции. ООН признала их уникальным объектом культурного наследия. Отреставрированные здания и музеи открыты для осмотра.