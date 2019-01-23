Николай Козлов: В Беларуси есть альтернатива Лукашенко 10 23.01.2019, 11:51

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Николай Козлов

Фото: ucpb.org

Диктатор не устраивает подавляющее большинство населения страны.

Об этом в интервью Charter97.org заявил исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов, выдвинутый однопартийцами для участия в праймериз правоцентристской коалиции, на которых определится, кто будет кандидатом от коалиции на ближайших президентских выборах.

- Почему вы решили участвовать в праймериз?

- ОГП так или иначе участвовала в политических кампаниях, связанных с выборами разного уровня. Это связано с тем, что подобные кампании дают нам дополнительные возможности, чтобы показать гражданам Беларуси: в стране есть альтернатива.

Поскольку я выдвинут от ОГП, это означает, что в избирательной кампании, кроме меня, будет участвовать большая команда профессионалов. Кроме профессиональной команды, у нас есть солидный пакет предложений по структурным изменениям в Беларуси. Это и программа экономических реформ под названием «Миллион рабочих мест», это и Антикоррупционная платформа и многое-многое другое.

Мы хотим донести все эти наработки до людей, чтобы они понимали: в Беларуси есть альтернатива Лукашенко – человеку, который уже более 20 лет безуспешно пытается руководить страной.

Вот чем я руководствовался, когда принимал решение о своем участии в праймериз и президентских выборах

- Как будет проходить ваша кампания по участию в праймериз и, в случае победы, – в выборах в качестве кандидата от правоцентристов?

- Праймериз мы планируем провести в первой половине этого года. Это будут как встречи с избирателями, организованные ОГП в столице и регионах Беларуси, так и обмен мнениями на интернет-площадках – на специальном безопасном информационном ресурсе, чтобы исключить возможность фальсификаций и манипуляций.

В случае победы на праймериз я буду проводить кампанию, главная цель которой – бороться за перемены и европейскую, цивилизованную Беларусь.

Думаю, уже сейчас большинству наших граждан понятно, что страна у нас – европейская по своей истории, а если мы и отстаем от западного мира, то вина в этом лежит на том режиме, который безраздельно правит уже неприлично долгое время.

Мы должны руководствоваться тем, что люди в Беларуси хотят перемен и им надо дать такую возможность – реализовать свой запрос на перемены в стране.

- Чем ситуация в Беларуси отличаться от той, которая была накануне «выборов» 2015 года?

- Самое главное отличие – это желание белорусов поддержать альтернативу правящему режиму. Уже сейчас очевидно, что Лукашенко не устраивает подавляющее большинство населения страны.

Люди устали от более чем 20-летнего беспредела и желают одного – перемен. В этом смысле проведение праймериз отвечает желаниям наших граждан, поскольку дает возможность более полно оценить альтернативу нынешней власти и выбрать для участия в дальнейшей кампании наиболее достойного.

Мы бы хотели, чтобы будущий единый кандидат оппозиции – независимо то того, из какого он политического лагеря – прошел через процедуру праймериз. Это бы добавило «драйва» и яркости его политической кампании.

- Как вы намерены бороться с фальсификациями властей на этих выборах?

- Известно, что настоящих, честных и демократических выборов в Беларуси нет. К сожалению, мы уже сейчас должны готовиться к возможным фальсификациям и искажениям результата. На мой взгляд, чем более отчаянным становится положение народа в Беларуси, тем больше людей становятся готовыми защищать свой выбор.

И да – мы будем бороться за каждый голос, за возможность более полно представить людям альтернативу действующей власти.

Верю, что белорусский народ уже максимально устал от того положения, в котором он находится, и встанет на защиту своего выбора. Другого пути у нас нет. Но для того, чтобы люди вышли на улицы, им надо дать четкое представление: что будет после нашей победы. Им нужно показать ясную альтернативу, свое видение того, какой будет Беларусь.