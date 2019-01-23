В России школьники падают в голодные обмороки 8 23.01.2019, 12:00

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Фото: znak.com

У детей из Кузбасса просто нет денег на питание.

В Кемеровской области школьники, родители которых не могут платить за питание, падают в голодные обмороки. Как передает «Интерфакс», об этом рассказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Дмитрий Кислицын, выступая на сессии областного совета, сообщает znak.com.

«Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. (У родителей — ИФ) нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком», — сказал Кислицын. По словам детского омбудсмена, такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.

Кислицын сообщил, что обратился к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей. На сегодня «шефство» взято над одной из школ Кемеровского района, помощь оказывается 11 детям.