«Думаю, что за взяткой стоят высшие чиновники, а обычные врачи – вряд ли» 3 23.01.2019, 12:12

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По «делу медиков» судят главного патологоанатома Минздрава.

Это снимки задержания теперь уже бывшего главного внештатного патологоанатома Минздрава Аркадия Пучкова, передает «Белсат». В холодильнике на его рабочем месте в патологоанатомическим бюро Минска оперативная группа нашла 300 долларов и более пяти тысяч белорусских рублей. Общая же сумма взяток, которые Пучков брал на протяжении более 15-ти лет, – 180 тысяч долларов. Сегодня обвиняемый появился перед судом.

«Картина неприглядная. Тут нечего и говорить. У людей вопрос: а что происходило? Почему до сих пор ничего не было, и сегодня в суде над Пучковым – бывшим главным патологоанатомом Минздрава – оказывается, он с 2002 года берет взятки», – говорит журналист Виктор Федорович.

За денежные надбавки и продление сроков договоров Пучков собирал… десятину. Буквально. Работники бюро отдавали руководителю по 10 процентов из своего заработка. К тому же главный патологоанатом брал деньги от частных фирм, которые в свою очередь получали возможность поставлять в бюро свою ритуальную продукцию или продвигать свои похоронные услуги.

«Рыба гниет с головы. Так вот что касается здравоохранения, эта рыба от головы до хвоста уже прогнила. Второй момент: как с этим бороться? Ведь все антикоррупционные барьеры и фильтры, что были разработаны… не срабатывают», - считает Федорович.

Активная борьба с коррупцией в медицинской сфере началась еще в прошлом году. Тогда в июле КГБ задержал сразу около 50 человек, среди которых – главные врачи больниц и представители фармацевтических компаний. Позже под следствием оказались и крупные чиновники – как бывший заместитель министра здравоохранения Игорь Лосицкий. Громкие коррупционные схемы касались закупок медицинской техники и лекарств по завышенным ценам. Минчане делом не удивлены:

«Ну, люди захотели разбогатеть, что ж ты хочешь. Это же наше такое человеческое ощущение, чтобы разбогатеть».

«Я думаю, что за взяткой стоят высшие чиновники. А обычные врачи – вряд ли. Когда мы благодарим доктора, то благодарим доктора уже сами».

«Если бы они получали больше, то, может быть, меньше бы брали. Но не обязательно».

Свою вину 70-летний Аркадий Пучков на суде признал полностью и компенсировал нанесенный государству ущерб еще во время следствия. Тем не менее вынесенное ему обвинение предусматривает наказание от пяти до 15-ти лет заключения. Продолжение дела состоится уже в ближайшие дни.