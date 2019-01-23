Студентов пяти вузов выселяют из Студенческой деревни 2 23.01.2019, 12:49

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Архивное фото tut.by

Их поставили перед фактом.

За пять месяцев до старта II Европейских игр, которые в этом году пройдут в Минске, студентов пяти вузов выселяют из общежитий в Студенческой деревне у станции метро «Петровщина» в Минске, пишет tut.by.

В июне 2018-го СМИ писали, что у БГУ на обновление «заберут» два общежития, в которых будут жить участники Игр. Из-за этого одних студентов заселяли в новые общежития у ст. м. «Петровщина» только до 1 февраля 2019 года, других — «уплотняли», предлагали место четвертого человека в комнате в 3-м и 7-м общежитиях, что следовало из записей факультетов в социальных сетях.

Спустя время оказалось, что университет нашел возможность обеспечить студентов местами в других общежитиях. Как следует из информации, опубликованной в социальных сетях, переехать придется тем, кто жил в 4-м и 11-м общежитиях.

— С начала учебного года я жила в седьмом общежитии у станции метро «Первомайская». А вот ребят, которые сейчас живут в «четверке» в Петровщине, будут подселять к нам, — рассказывает студентка механико-математического университета БГУ.

— Нас поставили перед фактом: нас переселяют из одного общежития, которое находится в Петровщине, в другое, которое расположено у ст. м. «Первомайская», — рассказывает студентка юридического факультета БГУ. — Это уже чуть позже все узнали, что общежитие, в котором мы жили, «забирают» для того, чтобы в последующем поселить там спортсменов, тренеров и остальных иностранных граждан, которые как-то связаны с Европейскими играми. Конечно, хорошо, что в итоге нам предоставили место, но пока не знаю, в какой «тесноте, но не в обиде» нам придется жить.

— Всем льготникам, по крайней мере, из моих знакомых, предложили места в 7-м общежитии. Остальным — в общежитии в Ратомке, в 15 минутах на электричке до университета. Или можно снимать квартиру и писать отказ от Ратомки, так как университет должен знать, что ты живешь где-то, а не на улице, — рассказывает еще один студент БГУ.

В пресс-службе БГУ заверяют, что поводов для волнений у студентов нет и быть не должно.

— Ни один студент на улице не останется, так как вопрос обеспеченности его местом для проживания находится на особом контроле администрации БГУ. В университете детально разработана схема по переселению студентов, учтены все нюансы данной ситуации, сформированы различные варианты и предложения для обеспечения местом проживания обучающихся. Комплекс мероприятий ориентирован на каждого студента, его возможности и предпочтения при переселении. Каждому студенту предлагается персональная помощь куратора. Он «ведет» студента до полного решения вопроса с переселением. Студентам предлагается подселение в другие общежития БГУ или переселение в общежития столичных организаций или предприятий. Многие студенты выбирают вариант самостоятельного съема жилья. При любом решении студента каждый из них будет обеспечен местом проживания.

«Чтобы принять иностранцев, нужен профилактический ремонт»

Выселяются из Студенческой деревни не только студенты БГУ, но и БГМУ, БГУИР, БГПУ, МГЛУ.

У Белорусского государственного медицинского университета — всего одно общежитие в Студенческой деревне в Петровщине. Чтобы расселить студентов, которые там живут, университет договорился с Белорусской медицинской академией последипломного образования (БелМАПО).

— Этот вопрос поднимался еще летом. О том, что переселение будет, все знали заранее. Поэтому мы договорились с БелМАПО, они предоставят нам места в своем жилом фонде, — рассказывают в пресс-службе университета.

Одно общежитие, в которое переедут студенты БГМУ, находится на улице Петруся Бровки, второе — в агрогородке Лесной, рядом с Боровлянами.

Кроме этого, часть студентов будет переселена в другие общежития вуза. Некоторые, узнав о переезде, приняли решение в следующем семестре жить на съемных квартирах.

— Места в общежитиях были для всех. Мы просили максимум, и нам его предоставили. Переехать на квартиру студенты, в первую очередь иностранные, решали самостоятельно.

— Почему переселение происходит так рано — за пять месяцев до начала Европейских игр?

— Чтобы подготовить их к приему иностранцев, нужно сделать профилактический ремонт. Таковы правила, это оговаривалось с представителями комитета Европейских игр, — рассказывают в вузе.

Переселиться пришлось и студентам Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка.

— Всем студентам БГПУ, проживающим в Студенческой деревне, предоставлено место в других общежитиях как блочного, так и коридорного типа. Для этого использован внутренний резерв университета. Например, отремонтирован бывший санаторий-профилакторий, который находится при одном из общежитий университета, — поясняют в пресс-службе вуза.

Студентам БГУИР также пришлось переехать. Правда, в общежития не только своего университета, но и других организаций и учебных учреждений Минска

— Переселение студентов из общежития № 4 БГУИР проходит по ранее запланированному графику. Студенты, проживающие в данном интернате, на период проведения Европейских игр будут обеспечены местами в других общежитиях, — сообщают в пресс-службе университета.

Хотя сами студенты говорят, что это не совсем так.

— Выселиться нужно до пятницы. Куда? Что сами найдем, туда и поедем. Все ищут квартиры или уезжают домой. Из-за выселения нам сместили сессию. У кого-то экзамен 29-го, у кого-то — 31 января, но в общежитии можно жить только до 25-го. Это значит, что на последний экзамен придется ехать из дома. А потом по плану каникулы и практика. Нам всем сказали, чтобы искали практику у себя в городах, если нет возможности снимать квартиру в Минске.

Позже в университете уточнили, что студенты выпускных курсов могут проживать в общежитии до 1 февраля.

Оперативно прокомментировать переселение студентов из Студенческой деревни в Министерстве образования не смогли, но пообещали сделать это позже.

Ранее в Минобре сообщали, что во время Европейских игр здесь будут жить участники из 50 стран и тренеры команд.