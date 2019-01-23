Handelsblatt: Германия готова заменить российский газ американским 17 23.01.2019, 12:59

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Берлин пойдет навстречу США по «Северному потоку-2».

В споре о российском газопроводе Северный поток-2 Германия намерена сделать шаг навстречу США. Об этом заявил министр экономики ФРГ Петер Альтмайер, пишет немецкое издание Handelsblatt.

По словам министра, Германия заинтересована в дебатах, касающихся безопасности поставок газа.

"Несмотря на то, что Россия была надежным партнером в поставках газа, СПГ может быть альтернативой, поскольку растет спрос. Поэтому он пригласил американских экспортеров СПГ на конференцию инвесторов в феврале", - говорится в материале.

Ранее американский посол в ФРГ Ричард Гренелл разослал немецким компаниям, участвующим в строительстве газопровода, письма с предупреждением о риске попасть под санкции США.

Позднее он добавил, что эти письма "нужно воспринимать не как угрозу, а как ясное выражение политической позиции Соединенных Штатов Америки".

В МИД Германии письма назвали провокацией и посоветовали компаниям не отвечать.

Ранее в Германии заявляли, что выход из проекта - под нажимом США - некоторых специализированных фирм, участвующих в строительстве Северного потока-2, может привести к его срыву.

Северный поток-2 – строящийся газопровод в обход Украины через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Оператором строительства Северного потока- 2 выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является Газпром. Его партнерами по проекту являются компании Royal Dutch Shell, Wintershall, Uniper, OMV и Engie. Они заявили, что профинансируют 50% проекта.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа.