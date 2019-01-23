Названы топ-3 туристические направления 2019 года 23.01.2019, 13:04

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Эксперты назвали самые перспективные туристические направления.

В Британии эксперты туристической компании Trailfinders определили топ-3 самых перспективных направлений для туристов. Об этом сообщается на официальном сайте компании, пишет korrespondent.net.

Специалисты проанализировали перспективы пребывания туристов в отдельных странах. Первое место с потенциально наибольшим спросом для туристического отдыха в 2019 году занял Непал.

На второй строчке оказалась Аргентина, а третье место заняла Южная Африка. Причиной такого решения экспертов стала возможность серьезной экономии на отдыхе в этих странах.

А Аргентине в 2017 году отменили налог на добавленную стоимость при оплате жилья. Поэтому отель или хостел здесь обойдется дешевле на 20 процентов.

В ЮАР отмечается низкая стоимость на аренду автомобилей и низкий курс местной валюты.