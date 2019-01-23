Пропагандист Соловьев о вилле в Италии: Захочется — еще куплю 24 23.01.2019, 13:13

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Владимир Соловьев

Российский пропагандист устроил скандал позвонившим ему журналистам.

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал документы, согласно которым телеведущий Владимир Соловьев владеет виллой на озере Комо. Он приобрел ее в 2013 году за €1,021 млн. The Insider попросил прокомментировать результаты расследования самого Владимира Соловьева.

«Слушайте, это анекдот собачий. Хочет расследовать — пусть расследует иностранную собственность, начиная от Волкова, заканчивая сотрудниками «Эха Москвы». Я не государственный служащий, никаких законов не нарушал. Захочется купить где-нибудь еще — где-нибудь еще куплю. Налоги плачу, средства позволяют. Зарабатываю много, получаю большое удовольствие от того, что мои программы приносят деньги телеканалу «Россия». (Государство выделяет около 20 млрд рублей в год из средств налогоплательщиков на субсидирование ВГТРК — The Insider).

А машина? А у меня больше машин гораздо, и они все в базе. А вот то, что там нарушали правила водители, потому что я сам этой машиной не пользуюсь, это важно. Будут наказаны, кроме штрафа. Потому что в то время, которое там указано у Навального, я как раз работаю в эфире. Те водители, которые используют эти машины за счет моей семьи, будут наказаны. Все, которые знают меня, знают, что я езжу на другой машине. Но тоже мерседес, но не майбах.

А на какие деньги Навальный на слонах катался и регулярно находится за границей? Я надеюсь, он отчитался? А машина, на которой он ездит, и охрана? Кто это оплачивает?

Найдите хоть одну мою цитату, где сказано, что Европа это плохо. Вы можете услышать о чем угодно, вы никогда от меня не услышите, что европейская культура — плохо. Природа, история, цивилизация. Ошибки, которые совершает политическое руководство разных стран, — конечно. В том числе, кстати, и наше. В 90-е годы — сплошные политические ошибки. Вот вашим изданием кто владеет? Вы стесняетесь сказать, кто? Боитесь назвать источники финансирования? Кто владеет вашим изданием? Если вы иностранный агент и отрабатываете, делайте это добросовестно. (Бросает трубку)».

Избранные цитаты из Соловьева о Европе и Западе

«Что же такое происходит? Мы вдруг заметили, что мораль на Западе и близко не имеет никакого отношения к нашим представлениям. И когда мы доброжелательно открываем руки, нам просто залезают в карманы. А когда мы лезем целоваться, то нас на всякий случай насилуют. А когда мы говорим: «Ребята, давайте все вместе». Нам говорят: «Да, но сначала мы по одному». Мы-то думали, что они там замечательные, честные, свободные, а выясняется, что даже и близко это не так».

«Я знаю, что надо делать! Евросоюзу надо пригласить Станислава Саламовича. Черчесов им поможет. Он и их научит играть, он и из них соберет нормальную команду».

«Хочу напомнить, что Европа известна не то чтобы своими двойными стандартами, а скорее убежденностью в том, что у нее есть право судить. Правда, потом почему-то суд истории выносит совсем иные вердикты».

«Силы в Европе стали понимать, что то, чему они следовали как мейнстрим, больше не существует, потому что главный идеолог либерального направления — США вдруг сказали: «А мы в это сами больше не верим. У нас новые правила! Нам не интересно!» Раньше было понятно, что есть некая либеральная модель, которая подразумевает права всех возможных, отношение к мигрантам определенное, экономические законы определенные, политически все понятно: враг — Россия, враг — Иран, враг — Северная Корея. Потеря суверенитета, в том числе и идеологического, привела к колоссальному кризису Европы».