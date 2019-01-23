Белорусского Кокорина задержали

Белорусского Кокорина задержали14
- 23.01.2019, 13:21
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Автомобиль матери арестовали.
Илья Лухвич — молодой белорусский футболист, который пока еще не достиг ничего. Был дублером в «Минске», не смог пробиться в состав команды «Чисть» из первой лиги, а в конце концов осел в запасе «Луча», пишет nn.by.
Он прославился не спортивными достижениями, а тем, что нарушал правила за рулем дорогого автомобиля и снимал свои приключения на видео, которое впоследствии публиковал в инстаграме.
В настоящее время Илья — в милиции, а его родители в шоке.
Отец Ильи — Александр Лухвич, бывший защитник сборной Беларуси и бывший тренер «Минска» — сделал неожиданный шаг. Он пришел в комменты к новости про сына на сайте «Трибуна» и искренне извинился.
Журналисты расспросили Александра Лухвича об этой истории подробнее.
- Скажите, это действительно вы пришли в комментарии к новости про подвиги сына?
- Да, я. Просто написал.
- Выходит, вам стыдно за то, что произошло?
- Да, конечно. Я же отец. Я думаю, у сына хватит ума тоже извиниться. Пока что он в милиции, я тоже здесь. Сын задержан, машину арестовали.
- Скажите, а чье авто? Сын сам купил или вы подарили?
- Машина вообще принадлежит моей жене. Сыну ее иногда давали, когда ему было нужно куда-нибудь подъехать. Своего автомобиля у сына не было.
- Говорите, карьера тренера для вас окончена после этих видео.
- Думаю, да.
- Но почему?
- Кому нужны скандалы? Это в России шоу-бизнес и скандалы. А у нас не любят шум.
- Но эта история же забудется. Ну не через год, так через два.
- Забудется, конечно. Но осадок останется.
- И чем тогда будете заниматься, если не футболом?
- Найду чем. Снег пойду чистить, траву косить.