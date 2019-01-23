Белорусского Кокорина задержали 14 23.01.2019, 13:21

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Илья Лухвич

Фото из инстаграма

Автомобиль матери арестовали.

Илья Лухвич — молодой белорусский футболист, который пока еще не достиг ничего. Был дублером в «Минске», не смог пробиться в состав команды «Чисть» из первой лиги, а в конце концов осел в запасе «Луча», пишет nn.by.

Он прославился не спортивными достижениями, а тем, что нарушал правила за рулем дорогого автомобиля и снимал свои приключения на видео, которое впоследствии публиковал в инстаграме.

В настоящее время Илья — в милиции, а его родители в шоке.

Отец Ильи — Александр Лухвич, бывший защитник сборной Беларуси и бывший тренер «Минска» — сделал неожиданный шаг. Он пришел в комменты к новости про сына на сайте «Трибуна» и искренне извинился.

Журналисты расспросили Александра Лухвича об этой истории подробнее.

- Скажите, это действительно вы пришли в комментарии к новости про подвиги сына?

- Да, я. Просто написал.

Илья Лухвич. Фото из инстаграма

- Выходит, вам стыдно за то, что произошло?

- Да, конечно. Я же отец. Я думаю, у сына хватит ума тоже извиниться. Пока что он в милиции, я тоже здесь. Сын задержан, машину арестовали.

- Скажите, а чье авто? Сын сам купил или вы подарили?

- Машина вообще принадлежит моей жене. Сыну ее иногда давали, когда ему было нужно куда-нибудь подъехать. Своего автомобиля у сына не было.

Илья Лухвич. Фото из инстаграма

- Говорите, карьера тренера для вас окончена после этих видео.

- Думаю, да.

- Но почему?

- Кому нужны скандалы? Это в России шоу-бизнес и скандалы. А у нас не любят шум.

- Но эта история же забудется. Ну не через год, так через два.

- Забудется, конечно. Но осадок останется.

Александр Лухвич

- И чем тогда будете заниматься, если не футболом?

- Найду чем. Снег пойду чистить, траву косить.