Брестчане начали кампанию по ликвидации бизнеса друга Лукашенко 8 23.01.2019, 13:40

2,964

Архивное фото NEWGRODNO.BY

Жители города требуют убрать киоски «Табакерка».

В Бресте накануне празднования тысячелетия жители города получили очередной «подарок». На остановках общественного транспорта началась установка торговых специализированных павильонов «Табакерка» для реализации табачных изделий, сообщает «Бресткая газета».

Эти торговые объекты устанавливаются в непосредственной близости от школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, а также на специально оборудованных велодорожках.

«Доступность и навязчивая реклама направлены на увеличения потребления табачных изделий, – считают авторы появившейся в интернете петиции. – На наш взгляд, подобная практика реализации табачной продукции дискредитирует идею здорового образа жизни и сводит на нет все предыдущие положительные результаты государства направленные на снижение уровня потребления табака. Торговые объекты с название «Табакерка» являются даже не скрытой, а прямой рекламой сигарет и других табачных изделий».

В петиции говорится, что в соответствии с Рамочной конвенцией Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (ратифицированной Республикой Беларусь) в Европейском регионе на 2015 – 2025 годах стоит задача по снижению уровня распространенности употребления табака лицами в возрасте 15 лет и старше как минимум на 30% к 2025 году от уровня потребления в 2010 году.

В соответствии со взятыми на себя обязательствами Беларусь при разработке и осуществлении политики в области общественного здравоохранения по борьбе против табака должна защищать граждан от воздействия коммерческих и других корпоративных интересов табачной промышленности.

«Такие действия по установлению торговых специализированных павильонов «Табакерка» полностью противоречит обязательствам, взятыми на себя Республикой Беларусь, – заявляют авторы петиции. – Кроме того, в соответствии с решением Брестского областного Совета депутатов от 10.06.2016 №160 руководителям городских и районных исполнительных комитетов рекомендовано совместно с заинтересованными лицами рассмотреть вопрос о запрещении размещения пунктов, киосков и других объектов по реализации табачных изделий в местах на расстоянии менее 500 метров от зданий (помещений, сооружений) организаций здравоохранения, культуры, образования, спорта на всех административных территориях».

Организация «За свой город» просит в петиции неукоснительно соблюдать решение областного Совета депутатов о запрещении размещения специализированных пунктов по реализации табачных изделий на расстоянии 500 метров от учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта. Также при необходимости определить на окраине города 2-3 места для размещения специализированных торговых объектов по реализации табачных изделий.

Однако, судя по активности брестчан, проблема табачных ларьков у соцобъектов, волнует не многих. Подписи под электронной петицией собирают чуть больше месяца. По состоянию на 12.50 23 января подписались только 933 человека.

Петицию планируется направить в Брестский горисполком, прокуратуру города Бреста и Министерство здравоохранения Беларуси.

Напомним, что установкой «Табакерок» занимается компания «Энерго-Оил», подконтрольная приближенному к Лукашенко бизнесмену Алексею Олексину.