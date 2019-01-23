Пенс: Мадуро – диктатор, не имеющих законных прав на власть 1 23.01.2019, 13:44

Майк Пенс

Вице-президент США выпустил видеообращение к жителям Венесуэлы.

Вице-президент США Майк Пенс выпустил видеообращение к жителям Венесуэлы, поддержав тех из них, кто протестует против президента Николаса Мадуро, и подчеркнув, что США поддерживают лидера оппозиции Хуана Гуаидо, пишет «Голос Америки».

В своем видеообращении Пенс, который критиковал Мадуро раньше, назвал его «диктатором», не имеющим законных прав на власть.

«От имени президента Дональда Трампа и всего американского народа позвольте мне заявить о непоколебимой поддержке Соединенных Штатов, в то время как вы, народ Венесуэлы, поднимаете свои голоса в призыве к свободе», – заявил Пенс.

«Николас Мадуро – диктатор, не имеющий законных прав на власть. Он никогда не получал пост президента в результате свободных и справедливых выборов и удерживает власть, заключая в тюрьму любого, кто осмеливается противостоять ему», – добавил вице-президент.

Пенс вновь объявил о поддержке США Гуаидо, с которым он разговаривал по телефону ранее в этом месяце, и возглавляемой им Национальной ассамблеи, как «последнего остатка демократии».