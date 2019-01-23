СМИ: Россия вступила в конфликт со своими союзниками – Ираном и Асадом 23.01.2019, 13:57

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В Сирии складывается новая расстановка сил.

В Сирии разгорается конфликт между так называемыми проиранскими силами и подразделениями сирийской правительственной армии, которые пользуются поддержкой России. Об этом во вторник сообщает портал Nzivh (перевод – newsader.com).

Как утверждается, лояльные Ирану вооруженные формирования отказываются передать удерживаемый ими район пророссийским силам. В ходе противостояния, которое длится уже несколько дней, стороны потеряли убитыми 68 человек и запросили подкрепления.

Днем 22 января на помощь сторонникам Тегерана выдвинулся огромный конвой, включающий танковую колонну, приписанный к "четвертой" дивизии генерал-майора Махера аль-Асада – брата президента Сирии Башара Асада. Подоспевшие к месту действия российские истребители сымитировали атаку против конвоя, выпустив в его сторону специальные тепловые снаряды. Тем самым, как предполагается, Россия предупредила противников о готовности нанести по ним удар в случае, если они продолжат движение.

Nziv называет этот эпизод первый случаем столь резкого и однозначного предупреждения Москвы в адрес Ирана, а также его сторонников среди сирийских войск. Обе стороны — Тегеран и лояльные Башара Асаду сирийцы – считаются союзниками Кремля в Сирии.

Инцидент, как можно понять из сообщения, произошел в провинции Хама, однако постепенно выходит за его пределы и распространяется на другие регионы страны.

В другой заметке издание описывает еще один недавний конфликт. Он произошел из-за спора о пунктах пропуска возле Дамаска. Россия потребовала от правительства Асада демонтировать большинство из них, однако упомянутый Махер аль-Асад проконсультировался с иранскими властями и добился не только того, чтобы эти пункты сохранились, но и того, чтобы к ним добавились дополнительные дорожные заграждения. Как отмечается, это усилило нарастающую конфронтацию между Москвой и семьей Асада.

Фронт противостояния между союзниками открылся и на севере Сирии. Россия приказала всем находящимся там иностранным проиранским наемникам сдать оружие, однако шиитские ополченцы отказались исполнять это требование, и Москва теперь намерена направить в этот район войска, включая военную полицию, для реализации своих намерений. "Ничем хорошим это не закончится", – заключает автор материала.

Не лучшим образом для России развивается и ситуация на юге Сирии. Как сообщается, российские военные потребовали от разведки Асада покинуть район Сувейда из-за подозрений в проведении деятельности, которая, в частности, приводит к сокращению притока новобранцев в сирийскую армию.

Эти события развиваются на фоне масштабной израильской операции в регионе. В ночь на 21 января военно-воздушные силы Израиля нанесли массированный удар по Сирии. Как сообщает Армия обороны Израиля, объектами атаки стали позиции иранских сил и батареи противовоздушной обороны. Газета "Гаарец" сообщает о 10 пораженных целей. По данным ЦАХАЛ, были атакованы склады с вооружением в международном аэропорту Дамаска, штаб разведки и иранский тренировочный лагерь. Местные очевидцы сообщают о масштабных разрушениях в результате израильских ударов. Как сообщается, число жертв израильской атаки стали несколько десятков человек, в том числе 12 иранских военных. Были уничтожены восемь батарей ПВО российского производства.

Еврейские военные подчеркнули, что бомбардировки произведены в ответ на состоявшийся 20 января запуск иранской ракеты класса "земля-земля" по израильской территории. Снаряд был перехвачен системой "Железный купол".

Власти еврейского государства неоднократно заявляли о том, что не позволят Ирану и связанным с ним группировкам превратить в Сирию в базу для наступления на Израиль. Ранее в этом месяце начальник Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот рассказал о том, что за последние несколько лет израильские самолеты поразили "тысячи целей" в Сирии.