«Следователь стала нас отчитывать: зачем вы ходили на новогоднюю елку» 5 23.01.2019, 14:10

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Светлана Соколовская

Избитая ОМОНом актриса уже больше года ищет справедливость.

С того злополучного новогоднего дня прошел уже год, но история минской актрисы Светланы Соколовской, которая тогда облетела все белорусские СМИ, никак не может прийти к своему логическому завершению, сообщает spring96.org.

Ночью 1 января 2018 года Светлана Соколовская в приподнятом настроении и с друзьями по традиции пришла на новогоднюю елку к Чижовка-арене, где в это время проходил праздничный концерт.

Однако один из сотрудников ОМОНа, дежуривший на мероприятии, отказался пропустить компанию за турникет, сославшись на то, что до конца мероприятия осталось 5 минут. При этом, его коллеги были не против, но тот уперся и начал на повышенных тонах спорить с подругой актрисы.

Завязалась словесная перепалка, которая переросла в оскорбления со стороны служителя порядка, у которого явно отсутствовало праздничное настроение. Подруга Светланы стала звонить в милицию. В ответ «стражи порядка» схватили девушку и стали грубо заталкивать в подъехавший милицейский автобус.

Светлана Соколовская заново переживает весь тот ужас:

«Я побежала за ней, к автобусу, но вдруг один из сотрудников милиции резко хлопнул дверцей автобуса, специально, чтобы ударить меня по руке. От удара мне вырвало ноготь и защемило руку, образовался ушиб.

Увидев этот беспредел, подбежал мой парень и спросил у омоновца, нанесшего удар, его фамилию. И только за это его тоже грубо забросили в автобус. Испугавшись за их судьбу, я пыталась зайти внутрь салона, просила забрать с друзьями и меня. Но в этот момент я получила сильный удар по голове дубинкой и упала».

Светлана Соколовская потеряла сознание и очнулась только в автомобиле скорой помощи, которую вызвал случайный свидетель милицейского насилия.

В больнице скорой помощи констатировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб кисти руки.

Утром, сразу после больницы Светлана поехала в Заводское РУВД Минска и написала заявление о привлечении к ответственности сотрудника ОМОНа, причинившего ей телесные повреждения. Вечером в тот же день девушке позвонил следователь Аскеров, который опросил ее об обстоятельствах происшествия.

Светлана добилась выдачи направления на судмедэкспертизу от следственных органов только через 5 дней после получения повреждений. И только от третьего следователя, которые в этой истории менялись как перчатки.

А 11 января Соколовская получила письмо из РОСК Заводского района. Старший следователь А. Федоренко уведомляла ее о продлении сроков проверки по заявлению на один месяц, составив при этом документ с несколькими грубейшими ошибками в датах и адресах.

«Следователь Федоренко вообще стала нас отчитывать: мол, зачем вы ходили на новогоднюю елку, у вас головы нет на плечах? Вы сами во всем виноваты! Представляете?

Мы пришли к ней за помощью, нас избили сотрудники милиции, а тут такое?» – возмущена Светлана.

Соколовская вспоминает следователей, которые проводили проверку. Один из них был мил и улыбчив, рассказывал ей анекдоты, говорил, что все будут наказаны, но потом Светлана получила от него письмо с ответом, что уголовное дело по факту избиения возбуждено не будет.

Но почему следователь пришел к выводу, что в этом происшествии отсутствует состав преступления?

«Когда мы пришли с адвокатом в Следственный комитет, чтобы ознакомится на законных основаниях с материалами, с показаниями свидетелей удара омоновца по голове, следователь Алексиевич cказал: «Нет».

А на каком основании?

«Ну нет и нет», - отвечает он нам.

Назовите причину, почему нет? «Нет!»

Какая тупость!», -- рассказывает актриса.

Есть заключение из больницы, есть заключение судебно-медицинской экспертизы, есть зафиксированные показания случайных, а, следовательно, нейтральных свидетелей. Так в чем же дело?

После проведения проверки и вынесения 2 апреля постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, Светлана Соколовская обратилась к адвокату и пыталась ознакомиться с материалом проверки с целью обжалования решения, так как в постановлении содержались противоречивые выводы: в частности, показано на объяснения постороннего для жертвы свидетеля, который видел удар резиновой палкой по голове жертвы, но это обстоятельство не было принято во внимание при оценке ситуации.

Однако материалы проверки не предоставлялись адвокату на основании того, что они находятся в прокуратуре на изучении. В августе 2018 года адвокату было фактически отказано в изучении материалов: следователь потребовал от адвоката предоставить оригинал договора с жертвой, доверенность от имени Светланы (даже в случае изучения материала в присутствии ее).

Многочисленные обращения адвоката и Соколовской в вышестоящие инстанции Следственного комитета были безрезультатными. Обращение в городскую прокуратуру привело к тому, что районному отделу Следственного комитета было указано ознакомить ее и адвоката совместно с материалами дела.

И что изменилось? Да ни-че-го!

После этого снова они обратилась с СК за изучением материалов проверки, но 9 января 2019 года вновь получила отказ.

«Целый год мы ходим по замкнутому кругу. Но почему я должна так мучиться, защищая свои права?

Мне всегда казалось, что изначально есть законы, Конституция, что у человека есть права, что правоохранительные органы защищают нас. Считаю, что человек, надевший форму, должен защищать людей, в том числе и от насилия, а не творить насилие, прикрываясь формой», - не скрывает своего разочарования Светлана.

Правозащитный центр «Весна», обеспокоенный ситуацией вокруг нарушения прав актрисы Светланы Соколовской, которую сотрудники ОМОНа избили во время новогодних праздников 31 декабря 2017, и ее адвоката, обратился к специальным докладчикам ООН.

Правозащитники посчитали, что белорусские власти нарушили права девушки, а также права ее адвоката, которому чинились препятствия при ознакомлении с материалами уголовного дела со стороны сотрудников Управления Следственного комитета по Заводскому района г. Минска.

Продолжается также обжалование действий сотрудников Следственного комитета в вышестоящих инстанциях.

Избиение задержанного сотрудником милиции – это должностное преступление

Превышение власти или служебных полномочий - умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан, либо государственным или общественным интересам.

Умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженное с насилием, мучением или оскорблением потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.