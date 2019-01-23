«Заценский Мавроди» в суде: Вместо квартиры предложил построить аптеку на участке 23.01.2019, 14:33

В суде Центрального района столицы начался допрос «заценского Мавроди» — Михаила Третинникова.

Он обвиняется в мошенничестве с недвижимостью и земельными участками в Минске и Минском районе, пишет tut.by. С мая 2018 года он находится под стражей. По делу проходят 25 потерпевших. Суммы, которые им задолжал обвиняемый, — от 15 до 260 тысяч долларов. Деньги Михаилу Третинникову передавались для покупки квартир в таунхаусе и участков в Лапоровичах, Зацени, Селютах. Общая сумма ущерба — около двух миллионов рублей.

Что, где и как строил «заценский Мавроди»

Начиналась вся эта история более 10 лет назад — с того времени, когда Михаил Третинников начал оказывать строительные услуги. С его слов, все шло гладко — строительство домов приносило постоянный доход, долгов не было. В 2006 году Михаил стал предлагать «комплекс услуг» — строить жилье в домах на несколько квартир (таунхаусах).

«Таунхаус» в Зацени

Проблема здесь была только в том, что начинал он строительство многоквартирных домов на участках, предназначенных для возведения только одноквартирных. В суде Третинников заявил, что после консультаций с землеустроителями и архитекторами он понял, как можно будет узаконить многоквартирный дом. Правда, на практике ему это сделать не удалось — в Зацени с 2006 года стоят два недостроенных «таунхауса». С «дольщиками», которые щедро авансировали строительство, он не расплатился до сих пор. Несмотря на их неоднократные заявления в правоохранительные органы, Михаил остался на свободе.

В 2011 году у Третинникова появилась новая возможность заработать — его отец продал квартиру в Минске и стал на учет как нуждающийся в Папернянском сельсовете. Сельсовет выделил ему земельный участок в 25 соток в Лапоровичах для строительства одноквартирного жилого дома (15 под строительство, 10 — для личного подсобного хозяйства). Как объяснил суду обвиняемый, он честно намеревался построить нуждающемуся отцу-инвалиду дом. Тот ему и генеральную доверенность выписал, чтобы сын мог свободно заниматься стройкой.

Однако Михаил решил обеспечить жильем не только отца, но и еще нескольких минчан — он нарисовал проект дома на 5 квартир. Как он пояснил в суде, «хотел извлечь максимальную выгоду». Правда, в Папернянском сельсовете он получил разрешение для строительства только одноквартирного (позже ему удается оформить дом как двухквартирный).

На вопрос судьи, как он собирался узаконить 5-квартирный дом, Михаил Третинников пояснил, что жилплощадь он намеревался продавать долями. И каждый владелец доли, имея отдельный выход на придомовую территорию, мог бы зарегистрировать отдельную квартиру. По его словам, о том, что такое возможно, он узнал в БРТИ. Кроме того, он намеревался приватизировать земельный участок, чтобы каждый владелец квартиры имел еще кусочек земли.

Дальше надо было найти желающих поучаствовать в новом проекте. И такие быстро появились — потерпевшие в суде рассказывали, что нашли в интернете объявление о продаже квартир в блокированном доме в популярном поселке Лапоровичи с видом на Минское море. Далее все шло по одной схеме. Все они заключали предварительный договор на 1/5 дома на улице Новая, который регистрировали у нотариуса. Третинников через год обязывался передать им построенную квартиру площадью 130−140 «квадратов» с коммуникациями, отделкой и куском приватизированной земли за 85 тысяч долларов.

Со слов обвиняемого, он планировал продать 4 квартиры, а в пятой поселить отца. Деньги с заключивших договор людей Михаил брал частями — сначала задаток в 2 тысячи. Остальное в рассрочку.

Стоит отметить, что строительство на участке велось, но не совсем по первоначальному проекту — вместо пяти секций к 2015 году построено было только три.

Куда уходили деньги и как он обещал их вернуть?

Третинников пояснил, что его вызывали в ДФР и предупредили, что 5-квартирный дом строить нельзя. Фундамент под 4-ю и 5-ю квартиры пришлось разобрать. Однако о запрете на строительство дольщикам Михаил не сообщал. Но деньги брал и после 2015 года — на коммуникации, на приватизацию, на стройматериалы. И на собственные нужды.

На тот момент потерпевшие еще не знали друг друга и отдавали деньги с уверенностью, что Михаил строит их квартиру. Они еще не знали тогда, что потенциальных собственников в доме уже больше, чем квартир. Во время состоявшегося заседания Третинников успел ответить на вопросы только по четырем покупателям, которые передали ему серьезные суммы: 59, 14, 90 и 97 тысяч долларов.

Со слов Третинникова, некоторые его клиенты отказались от своих уже оплаченных долей. С ними он заключал договор займа на ту сумму, которую он должен был вернуть. Правда, не вернул.

Одной дольщице, которая заплатила 97 тысяч долларов, он даже пообещал построить на участке вместо квартиры… аптеку. Правда, для этого потребовались бы дополнительные вложения и, со слов Михаила, потерпевшая готова была доплатить.

Как использовать не занятый строительством участок — там, где по «проекту» должны были стоять секции 4-й и 5-й квартир, — Михаил тоже придумал. Он разместил объявление в интернете: «Продается участок в Лапоровичах, 15 соток».

Судья поинтересовалась, как он мог продавать участок, если он уже занят домом?

У Михаила и на этот вопрос тоже нашелся ответ. Он собирался разделить отцовский участок и соединить одну часть с участком, который был выделен под ведение личного подсобного хозяйства (на землях ЛПХ строить запрещено. — Прим.). Но даже если предположить, что такая схема может быть реализована законным путем, вопрос остался — как такового объекта продажи на тот момент не было, а объявление он разместил. Более того, даже покупатель нашелся — он теперь в списке потерпевших, потому что передал 50 тысяч долларов.

Всем интересно — куда же уходили деньги? В суде обвиняемый пояснил, что тратил их на стройматериалы — на них у него даже чеки есть. И на оплату работы строителей. Частично раздал долги, собирался купить еще несколько участков в Лапоровичах.

Михаил Третинников по всем эпизодам признает свою вину лишь частично — в неисполнении договорных обязательств. Мошенником себя не считает, так как намеревался все вернуть.

В доме в Лапоровичах сейчас живет только семья белорусской марафонки Ольги Мазуренок. Третинникову она передала 70 тысяч долларов, но вынуждена была за свой счет достраивать жилище, проводить газ, воду и делать крышу. Кроме этого, участок возле дома Ольга не получила. Землю нужно выкупать отдельно — она по факту принадлежит пенсионеру Виталию Третинникову, отцу Михаила.

Кого еще хотят привлечь к ответственности потерпевшие?

Напомним, действия обвиняемого квалифицированы следователями по ч. 4 ст. 209 (Мошенничество) и ч. 4 ст. 211 (Присвоение и растрата) Уголовного кодекса Беларуси. С мая 2018 года он под стражей.

Но потерпевшие недовольны обвинением, предъявленным Третинникову. Они считают, что к процессу должны быть привлечены ответственные лица Папернянского сельского совета и БРТИ, нотариусы, агентства по недвижимости.

После заседания суда потерпевшие подписали письмо, которое они намерены отправить в Генпрокуратуру, ОБЭП, Миноблисполком.

В нем говорится о необходимости, по их мнению, привлечь к ответственности всех членов семьи Третинникова. Потерпевшие указывают на то, что на них были оформлены десятки объектов недвижимости и они участвовали в переговорах.

Отметим, что ранее сообщалось, что в целях возмещения ущерба наложен арест на земельные участки и объекты недвижимости, в том числе зарегистрированные на близких родственников обвиняемого, на общую сумму более 770 тысяч рублей.