Капремонт жилья в Беларуси будут проводить по новым правилам 2 23.01.2019, 14:50

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Архивное фото Валерий Христофоров/АиФ

Чего ждать?

Постановлением совета министров №39 от 21 января 2019 года внесены изменения в порядок планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилого фонда, сообщает «Брестская газета» со ссылкой на Совмин.

Дополнительно в него включены работы по установке терморегуляторов на отопительных приборах в квартирах, устройство системы дистанционного съема показаний с приборов индивидуального учета расхода воды, газа.

В 2016 году из списка обязательных работ при капремонте было исключено утепление фасадов. Обшивку домов «термошубой» теперь могли отдельно оплачивать жильцы. Но иногда получалось так, что в проекте капремонта утепление не предусмотрено, а люди, по большому счету, и не против скинуться на «шубу». Новое постановление внесло некоторую ясность в этот момент.

Теперь коммунальщики до начала разработки проекта на капремонт обязаны установить, нужно ли утеплять конкретный дом. Это обосновывается разными исследованиями, а окончательное решение принимает комиссия при исполкоме.

Если утепление нужно, то теперь об этом обязаны сообщить жильцам на общем собрании и предложить им скинуться на эти работы. И главное – людям об этом надо говорить на стадии формирования задания на проектирование, не позже.

Если жильцы соглашаются утеплять фасад, работы вносятся в проект капремонта.

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За счет бюджета и ежемесячных отчислений на капремонт дополнительно оплачиваются такие работы, как:

- Устройство системы дистанционного съема показаний со счетчиков воды и газа в квартирах.

Замена (устройство) внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройства отопления и (или) горячего водоснабжения от индивидуального отопительного (водонагревательного) оборудования (приборов).

- Ремонт, замена и устройство противодымной защиты, установок противопожарной автоматики, ремонт системы вентиляции, ремонт или устройство системы дымоудаления.

Устройство рециркуляции внутридомовой системы горячего водоснабжения (без устройства наружных сетей).

- Установка терморегуляторов на отопительных приборах в квартирах.

- Ремонт и замена водомерных узлов с установкой дистанционного съема показаний с приборов группового учета расхода воды и индивидуальных тепловых пунктов.

Чтобы избежать необоснованного использования бюджетных средств на капремонт жилфонда, в технические условия не будут включаться работы по замене и ремонту сетей и сооружений, находящихся в собственности, хозяйственном ведении или в оперативном управлении организаций энергетики, связи, жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, в новом постановлении говорится, что теперь дом можно считать введенным после капремонта лишь в случае выполнения всего объема строительно-монтажных работ, предусмотренных проектной документацией.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.