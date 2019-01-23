закрыть
23 января 2019, среда, 15:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Поляки собрали $4,2 миллиона на благотворительность в память о мэре Гданьска

  • 23.01.2019, 14:45
Павeл Адамович
Фото: Agencja Gazeta

Организаторы акции не ожидали такого успеха.

Пользовательница Facebook Патриция Кшиминская выступила с инициативой собрать средства в пользу благотворительной организации WOSP, назвав акцию «наполнить последнюю банкy» убитого мэра Гданьска Павла Адамовича, сообщает RMF. В результате добровольных пожертвований собрали почти 16 млн злотых ($4,2 миллиона).

Организаторы не ожидали такого успеха акции.

Напомним, 13 января Павла Адамовича госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как 27-летний мужчина напал на него с ножом на сцене во время благотворительного концерта, проходившего в польском Гданьске.

Мужчина выбежал прямо на сцену, где в это время находился Адамович и несколько раз ударил мэра ножом. Мэра отвезли в клиническую больницу медицинского университета Гданьска в критическом состоянии. Выяснилось, что нападавший попал ножом в сердце.

Напавший страдал психическими заболеваниями. Об этом 14 января журналистам рассказал заместитель главы министерства внутренних дел Польши Ярослав Зелиньский.

«Местный начальник полиции Гданьска сообщил мне, что у нападавшего были диагностированы психические расстройства», – отметил он.

Зелиньский добавил, что злоумышленника будут осматривать два эксперта-психиатра, чтобы выяснить, страдал ли он психическими расстройствами во время происшествия и была ли у него способность распознавать смысл его действий.

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в частности за грабежи.

Врачи боролись за жизнь польского политика всю ночь. Павлу Адамовичу было 54 года. Он занимал пост мэра Гданьска 20 лет.


популярное за неделю

Мнение

Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»
Меняем министра на мешок картошки
Меняем министра на мешок картошки Ирина Халип
Простой вопрос - куда бежать?
Простой вопрос - куда бежать? Владимир Халип
Сеанс психотерапии для диктатора
Сеанс психотерапии для диктатора Валерий Карбалевич