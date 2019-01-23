Поляки собрали $4,2 миллиона на благотворительность в память о мэре Гданьска 23.01.2019, 14:45

Павeл Адамович

Фото: Agencja Gazeta

Организаторы акции не ожидали такого успеха.

Пользовательница Facebook Патриция Кшиминская выступила с инициативой собрать средства в пользу благотворительной организации WOSP, назвав акцию «наполнить последнюю банкy» убитого мэра Гданьска Павла Адамовича, сообщает RMF. В результате добровольных пожертвований собрали почти 16 млн злотых ($4,2 миллиона).

Организаторы не ожидали такого успеха акции.

Напомним, 13 января Павла Адамовича госпитализировали в тяжелом состоянии после того, как 27-летний мужчина напал на него с ножом на сцене во время благотворительного концерта, проходившего в польском Гданьске.

Мужчина выбежал прямо на сцену, где в это время находился Адамович и несколько раз ударил мэра ножом. Мэра отвезли в клиническую больницу медицинского университета Гданьска в критическом состоянии. Выяснилось, что нападавший попал ножом в сердце.

Напавший страдал психическими заболеваниями. Об этом 14 января журналистам рассказал заместитель главы министерства внутренних дел Польши Ярослав Зелиньский.

«Местный начальник полиции Гданьска сообщил мне, что у нападавшего были диагностированы психические расстройства», – отметил он.

Зелиньский добавил, что злоумышленника будут осматривать два эксперта-психиатра, чтобы выяснить, страдал ли он психическими расстройствами во время происшествия и была ли у него способность распознавать смысл его действий.

Мужчина уже привлекался к уголовной ответственности, в частности за грабежи.

Врачи боролись за жизнь польского политика всю ночь. Павлу Адамовичу было 54 года. Он занимал пост мэра Гданьска 20 лет.