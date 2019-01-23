В Сети показали невероятную оптическую иллюзию 6 23.01.2019, 15:28

2,579

Вы почувствуете легкое дуновение ветра.

В сети очень популярным стало видео, на котором неизвестный оператор снимает просторы прекрасного поля с растениями, точно движущимися из-за легких дуновений ветра. Открывается превосходный вид. А потом мы видим сидящего посреди этого поля человека с кисточкой. И сложно поверить, что он — художник, пишет znaj.ua.

Пользователь твиттера с никнеймом Waj запостил видео, которое быстро стало вирусным. У видеоролика сотни тысяч лайков и миллионы просмотров, а ведь на нем мы видим всего лишь небольшое уютное поле с отростками каких-то зерновых или кукурузы, которая едва заметно колышется на ветру.

И если вы еще не поняли, что с этим полюшком не так, полное видео даст вам ответ на этот вопрос. Но сначала лучше присесть. Это может навсегда изменить вашу жизнь. Ведь вы больше не сможете доверять вашим глазам.

I promise its even better the 2nd time you watch it. pic.twitter.com/hU5xBERYlT — Waj (@myconfusedface) 1 января 2019 г.

Многие в комментариях, даже увидев человека, не поняли, что он не работает в поле, а рисует его.

Отметим, иллюзии ложного движения — это подраздел оптических иллюзий. Их суть в том, что мы смотрим на статичную картинку — и нам кажется, что изображение движется. Эффект иллюзий движения связан с неадекватной расшифровкой мозгом определенных сигналов, поступающих от глаз, а также неосознанной коррекцией зрительного образа.