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В Сети показали невероятную оптическую иллюзию

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  • 23.01.2019, 15:28
  • 2,579

Вы почувствуете легкое дуновение ветра.

В сети очень популярным стало видео, на котором неизвестный оператор снимает просторы прекрасного поля с растениями, точно движущимися из-за легких дуновений ветра. Открывается превосходный вид. А потом мы видим сидящего посреди этого поля человека с кисточкой. И сложно поверить, что он — художник, пишет znaj.ua.

Пользователь твиттера с никнеймом Waj запостил видео, которое быстро стало вирусным. У видеоролика сотни тысяч лайков и миллионы просмотров, а ведь на нем мы видим всего лишь небольшое уютное поле с отростками каких-то зерновых или кукурузы, которая едва заметно колышется на ветру.

И если вы еще не поняли, что с этим полюшком не так, полное видео даст вам ответ на этот вопрос. Но сначала лучше присесть. Это может навсегда изменить вашу жизнь. Ведь вы больше не сможете доверять вашим глазам.

Многие в комментариях, даже увидев человека, не поняли, что он не работает в поле, а рисует его.

Отметим, иллюзии ложного движения — это подраздел оптических иллюзий. Их суть в том, что мы смотрим на статичную картинку — и нам кажется, что изображение движется. Эффект иллюзий движения связан с неадекватной расшифровкой мозгом определенных сигналов, поступающих от глаз, а также неосознанной коррекцией зрительного образа.


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