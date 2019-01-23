Эксперт: Чтобы не было проблем в будущем, подпись под документами должна быть не простая 1 23.01.2019, 15:49

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Мы даже не задумывается, что написанное впоследствии может стать объектом исследования эксперта.

Ставя свою подпись, делая записи во время учебы или на работе, человек даже не задумывается, что написанное им впоследствии может стать объектом исследования эксперта, пишет «Брестская газета».

В каких случаях это происходит, рассказала главный эксперт управления Госкомитета судебных экспертиз по Брестской области Лариса Коняева.

«Мне кажется, исследование почерка – одно из самых сложных направлений криминалистической экспертизы. Одна из основных задач эксперта – установить исполнителя рукописи. Как правило, почерковедческая экспертиза проводится при расследовании уголовных дел, рассмотрении гражданских дел в судах, споров хозяйствующих субъектов в экономических судах, а также в частном порядке. Среди исследуемых документов – различного рода справки, рецепты, декларации, командировочные, договоры, платежные ведомости, расписки», – поделилась эксперт.

Ради экспертизы даже одной подписи специалист скрупулезно изучает множество образцов рукописи проверяемого лица. Каждый элемент письменного знака, его направление, протяженность, расположение несет в себе информацию для почерковеда.

Процесс становления почерка, как отмечают эксперты, начинается в детстве во время обучения в школе. Казалось бы, первоклассники, которые учатся писать, пользуются одинаковыми прописями, но поскольку каждый человек индивидуален, то и воспринимает, и впоследствии воспроизводит полученную информацию по-своему. Помимо этого, формирование почерка зависит еще от других факторов: и анатомии строения руки, и психофизиологического состояния человека, и типа нервной системы. Даже парта, прямая или под наклоном, освещение оказывают влияние на почерк. А еще – внутреннее состояние.

Бывают случаи, когда к экспертам на исследование даются документы, в которых человек намеренно мог изменить свой почерк. Но для специалистов эта задача решаема.

«Да, в искаженной рукописи многие признаки почерка подвергаются изменению. Но в нем все равно остаются признаки, которые присущи конкретному человеку – его индивидуальные неповторимые отклонения от прописи. И при детальном исследовании они все равно видны», – отмечает Лариса Геннадьевна.

Отдельно можно выделить материалы, которые связаны с имущественными вопросами. Это большая ответственность для специалиста, ведь его заключение играет важную роль в разрешении спора. Для примера – случай из экспертной практики.

«К нам на исследование поступило завещание, по которому родительское имущество переходило в наследство одному из шести сыновей. Необходимо было установить подлинность подписи от имени И., имеющейся в документе. В результате экспертизы было установлено, что исследуемая подпись выполнена другим лицом с подражанием образу подписи лица пожилого и старческого возраста И.», – рассказала Лариса Коняева.

Сложность данного исследования заключалась в том, что у эксперта было не так уж много образцов: письмо десятилетней давности и документы, сохранившиеся в архивах государственных органов.

День почерка, или День ручного письма, отмечается в мире 23 января. Праздник учрежден с целью напомнить всем об уникальности ручного письма, о необходимости практиковаться в нем, о неповторимости почерка каждого человека.

Один из самых часто поступаемых документов на исследование – расписки. Специалист советует: одалживая или отдавая деньги в долг, не забудьте взять с собой свидетелей и не ограничивайте себя в расписке одной простой подписью – дополните ее фамилией и датой, что в дальнейшем облегчит работу эксперта при исследовании. И запомните: чтобы не было проблем в будущем, ваша подпись под документами должна быть не простая.

Кроме вопросов установления исполнителя рукописи, эксперт может разрешать задачи диагностического характера. Например, установить был ли человек в момент написания в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, стресса или волнения, находился ли он в неудобной позе или в темном помещении и т. д.

В практике Ларисы Геннадьевны исследовались не только записи на бумаге. Встречались предсмертные записки на стене, на теле, записи на стекле и на машине. Приходилось проводить почерковедческую экспертизу даже по порванной на мелкие части записке.