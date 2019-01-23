В Латвии не хотят быть грузчиками меньше, чем за 600 евро 2 23.01.2019, 16:14

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Латвийский блогер повторил эксперимент с поиском работы.

Денис Бартецкий девять лет назад провел эксперимент: разместил на сайте по поиску работы объявление о вакансии грузчика в Риге, пишет «Салідарнасць».

Через сутки сообщение просмотрело более 5000 человек, а на свою электронную почту блогер получил более 1400 откликов. Особенно его удивило обилие соискателей с высшим образованием и большим опытом работы.

Недавно журналист повторил эксперимент для портала Dienas Bizness. Условия те же: два предложения на русском и латвийском языках без указания конкретной зарплаты. Изменилась ли ситуация за прошедшие годы?

За сутки объявление набрало 700 просмотров, откликов же – всего 29, почти в 50 раз меньше. Из всех соискателей лишь один оказался человеком с высшим образованием. Зато многие до этого работали за границей и позже вернулись в Латвию. Сумма, за которую они были готовы работать, – от 600 до 800 евро.

ВВП Латвии за девять месяцев 2018 года вырос на 5%, а безработица достигла минимума за десять лет. Неквалифицированные рабочие в латвийской столице получают в среднем около 450 евро «на руки».