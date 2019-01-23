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Болгария лишила гражданства российского миллионера Адоньева

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  • 23.01.2019, 16:24
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Сергей Адоньев

София заявила о прекращении практики продажи гражданства богатым иностранцам в обмен на инвестиции.

Болгария лишила гражданства российского миллионера Сергея Адоньева в связи с признанием его виновным в мошенничестве в США около 20 лет назад.

Об этом «Голосу Америки» сообщило в среду министерство юстиции Болгарии.

В стремлении присоединиться к Шенгенскому соглашению Болгария заявила, что она планирует прекратить практику продажи гражданства богатым иностранцам в обмен на инвестиции, что позволяет им свободно перемещаться в пределах ЕС.

Адоньев занимает 147-е место в списке богатейших бизнесменов России, составляемом российским изданием журнала Forbes. Его состояние оценивалось в 700 миллионов долларов.

Он был спонсором одного из кандидатов в президенты России, Ксении Собчак, на прошлогодних выборах.


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