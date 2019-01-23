Ольгу Николайчик оштрафовали за акцию памяти Михаила Жизневского

Ольгу Николайчик оштрафовали за акцию памяти Михаила Жизневского6
- 23.01.2019, 16:26
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Общественную активистку оштрафовали на 40 базовых величин.
Судья Центрального района Минска Виктория Шабуня оштрафовала общественную активистку и режиссера Ольгу Николайчик за акцию памяти в честь белорусского Героя Украины Михаила Жизневского. Активистке присудили штраф в 40 базовых величин.
Напомним, вчера после акции памяти Михаила Жизневского около украинского посольства в Минске 22 января задержали председателя «Молодого фронта» Дениса Урбановича и общественную активистку и режиссера Ольгу Николайчик. Задержание произошло после возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко.