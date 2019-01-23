Ольгу Николайчик оштрафовали за акцию памяти Михаила Жизневского 6 23.01.2019, 16:26

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Ольга Николайчик

Фото: «Радыё Свабода»

Общественную активистку оштрафовали на 40 базовых величин.

Судья Центрального района Минска Виктория Шабуня оштрафовала общественную активистку и режиссера Ольгу Николайчик за акцию памяти в честь белорусского Героя Украины Михаила Жизневского. Активистке присудили штраф в 40 базовых величин.

Напомним, вчера после акции памяти Михаила Жизневского около украинского посольства в Минске 22 января задержали председателя «Молодого фронта» Дениса Урбановича и общественную активистку и режиссера Ольгу Николайчик. Задержание произошло после возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко.