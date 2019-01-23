закрыть
23 января 2019, среда, 17:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Ольгу Николайчик оштрафовали за акцию памяти Михаила Жизневского

6
  • 23.01.2019, 16:26
  • 1,343
Ольга Николайчик
Фото: «Радыё Свабода»

Общественную активистку оштрафовали на 40 базовых величин.

Судья Центрального района Минска Виктория Шабуня оштрафовала общественную активистку и режиссера Ольгу Николайчик за акцию памяти в честь белорусского Героя Украины Михаила Жизневского. Активистке присудили штраф в 40 базовых величин.

Напомним, вчера после акции памяти Михаила Жизневского около украинского посольства в Минске 22 января задержали председателя «Молодого фронта» Дениса Урбановича и общественную активистку и режиссера Ольгу Николайчик. Задержание произошло после возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко.


популярное за неделю

Мнение

Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит?
Ребята, вас история хоть чему-нибудь учит? «Баста»
Меняем министра на мешок картошки
Меняем министра на мешок картошки Ирина Халип
Простой вопрос - куда бежать?
Простой вопрос - куда бежать? Владимир Халип
Сеанс психотерапии для диктатора
Сеанс психотерапии для диктатора Валерий Карбалевич