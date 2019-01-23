Несколько простых способов, как быстро поднять настроение 6 23.01.2019, 16:50

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Своим настроением можно управлять.

Когда наваливается хандра и апатия, так хочется поднять себе настроение. Сайт clutch.ua рассказал о надежных способах поднять настроение себе или своему близкому.

Своим настроением можно управлять и вот несколько способов:

1. Спорт как лечение хандры

Как поднять себе настроение с утра? Сделать зарядку! Удивительно? Вовсе нет. Во время физических нагрузок в организме повышается выработка особых гормонов радости — эндорфина и серотонина. Кровь активнее циркулирует по телу, мозг насыщается кислородом, повышается умственная и физическая работоспособность, а настроение волшебным образом поднимается.

2. Вкусная еда

Еще один способ поднять свое настроение — побаловать себя вкусной и может даже вредной едой. Особенно эффективно скажется употребление фаст-фуда, гамбургеров, чипсов, тортиков и пирожных.

Да, эта еда очень вредная. Но влияние вкусной и вредной пищи на настроение обусловлено одинаково высоким содержанием углеводов и жиров. Такое сочетание воздействует на те центры в мозгу, которые стимулируют выработку дофамина и серотонина, что и поднимает настроение.

3. Здоровый полноценный сон

Сон имеет большое значение для человеческой жизнедеятельности. Во время сна мозг перезагружается, как компьютер, а нервная система отдыхает. Поэтому после полноценного сна настроение само по себе улучшается. Если же ты хронически недосыпаешь, не удивляйся, что у тебя может быть постоянно плохое подавленное настроение.

4. Понюхай лимон

Это еще один способ, как поднять настроение. Как ни удивительно, но свежий цитрусовый аромат лимона поднимает настроение. В лимоне содержится вещество линалоол. Оно снижает уровень стресса.

Помимо лимона можно с той же целью понюхать эфирное масло лаванды или базилики. Они действуют аналогично.

5. Порадовать покупками

Отличный способ, как поднять настроение девушке. Покупки очень вдохновляют и вызывают чувство радости. Не обязательно покупать, чтобы сверх дорогое. Достаточно небольших презентов и приятных мелочей.

6. Посмотри комедию

Добрые, легкие и смешные фильмы — еще один способ, как поднять настроение. Они развеселят даже в минуты черной тоски и депрессии. Отложи все дела и просто наслаждайся просмотром.

Бонус к настроению

Помимо описанных способов, существует еще несколько простых методов, как поднять настроение за 5 минут:

прими контрастный душ;

подыши свежим прохладным воздухом;

выйди на прогулку;

отложи все дела и отдыхай;

порадуй себя и удовлетвори свои капризы;

встреться с друзьями;

медитируй и релаксируй;

поиграй с животным;

смени имидж;

займись творчеством;

сходи на массаж;

потанцуй;

послушай веселую динамичную музыку.