«Мой случай один на миллион» 23.01.2019, 17:22

Как брестчанка попала на страницы VOGUE.

Актриса Янина Малинчик снялась у всемирно известной арт-группы AES + F, пишет tut.by.

В эти дни к знаменитому театру Массимо, что в итальянском Палермо, приковано внимание ценителей современного искусства со всего мира. Здесь проходит премьера оперы «Турандот», которую первые зрители назвали «культурным шоком».

Авторы резонансной постановки — российская концептуальная группа AES + F, работающая с конца 1980-х в жанре инсталляции, видео, фотографии и скульптуры. Любопытно, что в их новом сюрреалистическом видеоряде, который транслируется под музыку Пуччини на четырех гигантских экранах, «засветилась» актриса из Бреста Янина Малинчик, широкую известность которой принесла роль Дуси в российской картине «Батальон».

— Наверное, мой случай один на миллион, — смеется Малинчик, вспоминая, как попала в проект, который, стартовав в Палермо, объездит в будущем весь мир: мультимедийные ролики AES + F — постоянные участники самых прогрессивных выставок, фестивалей и перфомансов.

Знакомство Яны с российской четверкой AES + F, названной по начальным буквам фамилий участников: Татьяны Арзамасовой, Льва Евзовича, Евгения Святского и Владимира Фридкеса, произошло в фейсбуке. После съемок в «Батальоне» актриса подписалась на кучу групп, чтобы отслеживать всевозможные кастинги. И прошлой весной случайно увидела в ленте объявление, что для одного проекта требуются модели плюс-сайз.

— Признаюсь, у меня давно была идея фикс попробовать себя в роли модели. Я много лет размещала свое портфолио не только на актерских, но и на модельных сайтах. Но до сих пор ни разу не получала предложения о работе в этой сфере, не считая сотрудничества с брестскими фирмами, где все всегда упиралось в мой рост: я слишком высокая для той одежды, что они шьют.

Увидев объявление в фейсбуке, Янина тут же отправила свои фотографии и стала ждать ответа, который пришел очень скоро: «Кажется, вы нам идеально подходите. Оставьте свой номер».

Перезвонила актрисе уже сама Татьяна Арзамасова — одна из участников AES + F. Приглашая в свой проект, художница первым делом предложила Яне посмотреть ролики арт-группы на YouTube: понравится — значит, в деле.

— Честно говоря, поначалу я совершенно не поняла, о чем эти ролики и где их можно использовать, — признается Яна. — Но поскольку меня всегда интересует все новое, я решила не упускать шанс попробовать себя в роли модели и к тому же впервые прикоснуться к чему-то артхаусному.

В одном из интервью Татьяна Арзамасова рассказывала, что события в современной интерпретации «Турандот» происходят в 2070 году. В своей опере AES + F рисует «образ глобального Пекина будущего.

Съемки футуристического видео проходили в Москве. Новой для Малинчик оказалась и сама площадка — огромный павильон с зеленым хромакеем. В таких «декорациях» давно снимается большинство современных фильмов, где главенствует компьютерная графика.

— Я впервые работала в зеленой комнате, и потому всё было в новинку. Представляете: мы обнимаем зеленые тумбы, а нам говорят, что это древние статуи, над которыми вдобавок пролетает гигантская медуза! Тебе озвучивают приблизительные задачи, а дальше ты уже фантазируешь, мысленно рисуя в пустом пространстве хоть какие-то точки, на которых можно было бы сфокусировать взгляд.

Янина вспоминает, что в новом амплуа чувствовала себя очень комфортно, несмотря на то, что на площадке была единственной девушкой с формами. Остальные участники оказались классическими моделями (среди них была даже одна балерина).

— И никто ни разу не покосился в мою сторону: мол, что она здесь делает? Это невероятно окрыляло, я ощущала себя очень красивой и совершенно не комплексовала, хотя сниматься пришлось в довольно облегающей одежде.

Актерские задачи перед участниками проекта стояли минимальные: изобразить конкретные эмоции. В остальном же это была типичная работа модели — позирование.

— Нас снимали в движении, и я каждый раз пыталась принять максимально необычную и интересную позу, причем не обязательно удобную, главное — красивую для кадра. За это я несколько раз и поплатилась, ведь в таких позах нужно было застывать на несколько минут, отчего судорогой сводило мышцы. Мои партнеры-модели были в шоке от такой самоотверженности, они-то уже тертые калачи и принимали, конечно, более комфортные позы, — улыбается Яна.

Между тем фотографии, сделанные к опере «Турандот», на которых запечатлена и брестская актриса, уже украсили страницы журнала VOGUE Italia. Их автор — один из первых глянцевых российских фотографов Владимир Фридкес. После завершения проекта участник арт-группы AES + F высоко оценил профессионализм Янины Малинчик и остался очень доволен ее работой.

Однако о том, чтобы продолжать и дальше работать моделью, Яна всерьез не задумывается: пока нет предложений, чего не скажешь о кино.

Недавно Малинчик снялась в очередном сезоне российского детективного сериала «Мухтар», в продолжении мелодраматической «Акушерки», а также в новом четырехсерийном фильме под рабочим названием «Рыжик», где она сыграла свою первую отрицательную роль в кино.

— В «Рыжике» действие происходит в женской колонии. Я играю заключенную Жабу, которая прессует главную героиню. Интересно, что параллельно меня утвердили на еще одну подобную роль. В 16-серийном фильме под рабочим названием «Все могло быть иначе» я снова сыграю заключенную по прозвищу Бомба.

— Мне бы очень хотелось сыграть в фильме о Докторе Лизе, потому что главную роль в нем может исполнить Чулпан Хаматова. Я считаю ее эталоном, и встретиться с ней на одной площадке — просто предел мечтаний!