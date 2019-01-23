Лидера «Молодого Фронта» оштрафовали за акцию памяти Михаила Жизневского 1 23.01.2019, 17:38

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Денис Урбанович

Фото: nn.by

Решение вынес суд Центрального района Минска.

Суд Центрального района Минска наказал руководителя «Молодого фронта» Дениса Урбановича и общественную активистку Ольгу Николайчик штрафом за акцию памяти белорусского героя Украины Михаила Жизневского, которая прошла 22 января у памятника Тарасу Шевченко, передает «Белсат».

Ольга Николайчик получила 40 базовых величин штрафа (1020 рублей), Денис Урбанович – 50 базовых величин (1275 рублей).

Акция была приурочена к годовщине гибели на Майдане Жизневского, состоялась вечером 22 января, в ней приняли участие 7 человек. Активисты принесли к памятнику Тарасу Шевченко фото Жизневского, зажгли свечи, а также выступили с короткими речами. После акции милиционеры в штатском задержали Николайчик и Урбановича, ночь они провели в изоляторе временного содержания на Окрестина.