Парламент Латвии назначил нового премьер-министра 23.01.2019, 17:43

Кришьянис Кариньш

Фото: Zane Bitere/LETA

Новое правительство страны сформировали пять партий.

Парламент Латвии назначил Кришьяниса Кариньша на должность премьер-министра страны.

Его кандидатуру поддержал 61 депутат, пишет «Европейская правда».

Новое правительство сформировали пять партий - "Новое единство", Новая консервативная партия, "Для развития/За!", "KPV LV", "Все для Латвии" - "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ.

Кариньш представляет партию "Новое единство", от нее в правительстве также будут работать министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и министр финансов Янис Рейрс.

Напомним, в 13-й Сейм Латвии прошли семь политических сил. Пророссийская партия "Согласие" победила, получив почти 20% голосов, но ни одна из партий не захотела формировать с ней правительство.

С начала переговоров о формировании правительства прошло 107 дней - это самый длинный со времени восстановления независимости Латвии период, необходимый для выполнения этой задачи.