Бабич: Россия начала работу над инвентаризацией «союзного договора» с Беларусью 13 23.01.2019, 17:47

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Михаил Бабич

Российская часть группы приступила к работе.

Российские представители совместной с Беларусью межправительственной рабочей группы по углублению интеграции приступили к инвентаризации договора о «союзном государстве». Об этом заявил в среду журналистам спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью, посол Михаил Бабич.

«Российская часть группы приступила к работе. Сейчас идет инвентаризация всех положений «союзного договора» по блокам: экономический, социальный, по органам государственного управления, по вопросам безопасности и военно-технического сотрудничества. Все аспекты договора, которые были заложены в 1999 году, рассматриваются соответствующими органами власти [в России]», - отметил посол РФ, отвечая на вопрос ТАСС.

Бабич обратил внимание, что «особенность этой работы состоит в том, что пять лет назад был подписан евразийский договор». «Часть положений союзного договора уже изъята и переведена на евразийский уровень. Поэтому здесь важно не дублировать полномочия, которые переданы евразийским органам, а сохранить в рамках союзного договора те правоотношения, которые должны быть в двустороннем формате», - сказал глава российской дипмиссии.

Посол сообщил, что как только предложения будут сведены, российская сторона предложит посмотреть их белорусским партнерам и высказать свои замечания и предложения. «Рассчитываем, что и белорусская сторона сделает тоже самое», - сказал Бабич. «Потом уже мы проведем совместное заседание рабочей группы, где предметно распределим задачи для того, чтобы найти все развязки в рамках проекта [предложений по интеграции] для доклада Лукашенко и Путину», - заявил спецпредставитель президента России.