«Скоро вы узнаете больше»: Вакарчук подтвердил намерения идти в политику 3 23.01.2019, 18:12

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Святослав Вакарчук

По мнению лидера группы «Океан Эльзы», в центре внимания политиков должна быть борьба с коррупцией и преобразование судебной системы.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что планирует идти в политику.

Как пишет «Униан», об этом он заявил на мероприятии британского украинского сообщества в Лондоне.

"Я в деле и скоро вы узнаете больше", - сказал Вакарчук, при этом не подтверждая намерение идти именно в президенты Украины.

"Я хотел бы привнести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не привлекает.

В политику меня приводит разочарование нынешним состоянием украинской политики", - объяснил Вакарчук. Он отметил, что "борьба с коррупцией и преобразование судебной системы должны быть в центре внимания".