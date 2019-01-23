Лучшие фильмы-детективы последних лет 23.01.2019, 18:24

Создатели картин все еще находят способ заинтриговать зрителей сюжетными поворотами и неожиданными развязками.

Лучшие фильмы-детективы, как и в момент возникновения жанра, рассказывают о решении загадок и таинственных убийствах. Создатели картин все еще находят способ заинтриговать зрителей сюжетными поворотами и неожиданными развязками. Сайт nur.kz рассказывает подробнее о детективных блокбастерах последних лет.

Детективные фильмы появились вместе с кинематографом. Зрителей во все эпохи интересовала безопасная возможность заглянуть в таинственный мир преступности, вместе с сыщиком разгадать загадку и по возможности раньше персонажа догадаться о том, кто в действительности совершил преступление.

Вот лучшие фильмы с высоким рейтингом последних лет:

«Мистер Холмс» (2015)

Фильм об известном детективе основан не на произведениях Конан Дойла, а книге Митча Каллина «Пчелы мистера Холмса» (2005).

Главную роль сыграл Иэн Маккеллен. Он стал третьим актером, исполнившим за карьеру роль детектива и одного из героев Marvel. Роберт Дауни-младший и Бенедикт Камбербэтч также играли Холмса и одного из супергероев.

Маккеллен рассказывал в интервью, что при подготовке к роли не читал произведения о Холмсе. Он выучил урок трилогии «Властелин колец», где сценарий сильно отличался от книжного оригинала. Вместе с тем Маккеллен рассказывал, что ему легко было представить Шерлока, так как с 1947 года смотрит все ленты о детективе. Фильм получил позитивные рецензии критиков и заработал в мировом прокате более $29 млн, почти в три раза покрыв расходы на съемки.

Лента повествует о престарелом Холмсе, который вышел на пенсию и в сельской местности разводит пчел. Ему более 90 лет и трудно сохранять ясность ума. Шерлок пытается решить последнее расследование, которое не дает ему покоя несколько лет. Ему предстоит не только вспомнить, где он ошибся в таинственном деле, но и решить семейные проблемы, которые накапливаются с ухудшением его здоровья.

«Девушка в поезде» (2016)

В 2015 году The New York Times назвала роман Полы Хокинс бестселлером года. Только в июле 2015 года в США было продано более 3-х млн экземпляров книги. Компания DreamWorks взялась за экранизацию произведения, рассчитывая на кассовый успех, аналогичный «Исчезнувшей» (2014).

На главную роль пригласили обладательницу «Золотого глобуса» Эмили Блант. Фанаты раскритиковали выбор продюсеров, заявляя, что актриса слишком красива для роли алкоголички. Гримерам фильма пришлось долго изучать, как выглядят любители спиртного, чтобы сделать внешний вид Блант менее привлекательным. Им помогла беременность актрисы, отразившаяся на внешности. Причем Эмили скрыла от режиссера, что беременна, и к моменту завершения съемок была на пятом месяце.

В премьерный уик-энд картина заработала $24,5 млн, не достигнув более чем $30 млн показателя «Исчезнувшей». Критики прохладно восприняли фильм, заявив, что продюсеры собрали талантливый актерский состав, которому нечего было играть в картине с предсказуемым сюжетом. Тем не менее фильм собрал в прокате более $173 млн, что превышает бюджет более чем в 3,8 раза.

Сюжет повествует о Рэйчел — безработной девушке-алкоголичке. Она развлекается, наблюдая из проходящего поезда за окнами нескольких домов. Однажды Рэйчел замечает, что в семье, за которой она подсматривала, творится что-то неладное. Бесследно пропала жена. Героиня начинает расследование, которое раскрывает тайны ее собственного прошлого.

«Голем» (2016)

Сценарист Джейн Голдман прочитала детектив Питера Акройда «Дан Лено и Голем Лаймхауса» (1994) задолго до того, как занялась профессиональным написанием сценариев. В одном из своих интервью она рассказала, что сразу подумала: на основе романа получится отличный фильм.

Работа над картиной началась в 2015 году. Главную роль должен был сыграть Алан Рикман. Но у актера обострилась болезнь, и он не смог принять участие в работе над лентой. Свет картина увидела уже с указанием, что она посвящена памяти великого актера.

Премьера состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2016 году. На следующий год картина вышла ограниченным тиражом на территории США и Великобритании. Несмотря на это обстоятельство, она получила позитивные отзывы специалистов.

Действие ленты разворачивается в 1880 году в лондонском районе Лаймхаус. Главный герой — инспектор Килдэр — расследует убийства, совершенные маньяком, называющим себя «Голем».

По мере расследования среди подозреваемых инспектора оказываются актер королевского театра, писатель, описывавший жизнь бродяг и проституток, и даже Карл Маркс, проживавший в те времена в Лондоне.

«Славные парни» (2016)

Комедийные детективы не редко появляются на экранах и пользуются успехом у зрителей. Создатели «Славных парней» попытались не просто снять веселый фильм, но и точно воссоздать атмосферу 1970-х годов. Для этого просматривали фильмы, журналы, находили мебель для реквизита. Картина вышла с заставкой компании Warner 1970-х годов, а после премьеры в мае 2016 года съемочная группа организовала вечеринку в стиле 1970-х.

Главные роли в фильме исполнили Райан Гослинг и Рассел Кроу. Последний набрал несколько лишних килограммов ради роли. Интересно, что оба актера начали карьеру в детстве, бросили школу ради актерского ремесла, но не обучались ему специально.

Согласно данным IMDb, картина получила восемь профессиональных наград, положительные рецензии, но в прокате не собрала много средств. Кассовые сборы — $62 млн, что на $12 млн превышает расходы на съемки.

Сюжет фильма повествует о детективе Холланде и костоломе Джексоне, которые вынуждены объединиться, чтобы расследовать таинственную гибель порнозвезды. Им предстоит столкнуться с представителями шоу-бизнеса, дельцами порноиндустрии, наемными убийцами и нечестными на руку политиками, прежде чем раскрыть тайну и найти фильм, из-за которого дело и началось.

«Все деньги мира» (2017)

Фильм об известном миллионере Поле Гетти создатели изначально планировали подавать на получение премии «Оскар». Поэтому, когда исполнитель главной роли Кевин Спейси оказался в центре скандала, его заменили на Кристофера Пламмера.

Пересъемки увеличили бюджет на $10 млн. Режиссер Ридли Скотт намеренно не показывал Пламмеру отснятый со Спейси материал. Позже в интервью он заявил, что замена оказалась удачной. Если Спейси играл холодного и отстраненного персонажа, то Пламмер показал многогранную личность Гетти.

Критики оценили работу актера, и Пламмер стал старейшим претендентом на «Оскар» в истории премии. Кроме того, его номинировали на «Золотой глобус» и BAFTA. Несмотря на положительные отзывы, фильм заработал в прокате на $7 млн больше, чем было потрачено на его создание, заработав $57 млн.

Сюжет повествует о похищении внука нефтяного магната. В начале 1970-х 16-летний Джон исчез в Риме, а родителям пришло сообщение с требованием выплатить $17 млн. Пол Гетти отказался иметь дело с похитителями, заявив, что, заплатив раз, он подвергнет опасность десяток других внуков.

Мать Джона Абигейл предпринимает собственное расследование в надежде найти похищенного сына. Параллельно она всеми средствами пытается добиться минимальной помощи от Гетти.

«Пассажир» (2018)

Детективы 2018 года удивляли зрителя нестандартными сюжетными поворотами. Так, например, в картине «Пассажир» действие происходит в ограниченном пространстве поезда. Звездами фильма стал оскаровский номинант Лиам Ниссон и трижды получавший номинацию на «Золотой глобус» Сэм Нилл.

Интересно, что оба актера в 1995 году претендовали на роль агента 007 в картине «Золотой глаз». Нилл мог стать Бондом в картине «Искры из глаз» (1987). Оба исполнителя в 1993 году снимались у Спилберга в «Списке Шиндлера» и «Парке Юрского периода». Такой дуэт не мог не обеспечить успех «Пассажиру». Фильм собрал в мировом прокате более $59 млн, в два раза превысив затраты на создание.

Главный герой картины — страховой агент Майкл Макколи. Он ежедневно добирается одним и тем же поездом на работу в Нью-Йорк и знает многих пассажиров. В один прекрасный день его увольняют с работы. На обратном пути к нему подсаживается незнакомая женщина и напоминает, что он когда-то работал детективом. Она предлагает ему заработать много денег, найдя в одном из вагонов пассажира, укравшего некую вещь.

Чтобы Майкл не отказался, незнакомка говорит, что его семья погибнет, если он не согласится выполнить работу. Так Майкл оказывается втянутым в запутанное дело с преступниками, коррумпированными полицейскими и ФБР. Ему предстоит решить сложную задачу, спасти близких и вывести на чистую воду преступников.

«Простая просьба» (2018)

Существует распространенная точка зрения, что лучшие детективы на экране получаются на основе хороших произведений. Фильм «Простая просьба» снят по дебютному роману Дарси Белл, написанному в 2017 году. Причем картина вышла немного раньше, чем книга поступила в продажу.

Сценарист «Американской истории ужасов» Джессика Шарзер адаптировала роман для кинематографа. В интервью она рассказала, что ее заинтересовало, как в книге раскрыта тема навязывания обществом социальных ролей женщинам и наказание за их нарушение.

Фильм вышел на экраны осенью 2018 года, получил восторженные рецензии и собрал в мировом прокате $97 млн, более чем в четыре раза превысив затраты на производство.

Сюжет картины рассказывает об одинокой матери, вынужденной стать детективом. Главная героиня Стефани знакомится в школе с Эмили. Их дети учатся в одном классе, и женщины подружились, организуя школьные мероприятия.

Однажды Эмили просит присмотреть за ее сыном, мотивируя тем, что у нее завал на работе. После нескольких дней Стефани не может связаться с подругой и заявляет о пропаже полиции. Ей предстоит раскрыть тайны подруги и выяснить, какую аферу она затеяла.

Среди детективов последних лет немало фильмов, повествующих о детективах, бывших полицейских и обычных домохозяйках, участвующих в раскрытии серьезных преступлений. Среди них есть как напряженные триллеры, так и смешные комедии. Искушенный зритель найдет картину на свой вкус и сможет интересно провести время за ее просмотром.