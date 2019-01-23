Минобороны Германии: ЕС не собирается менять мировой порядок в угоду РФ 23.01.2019, 18:45

Призывы РФ установить новый мировой порядок не найдут отклика у Европы.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен на полях Давосского форума заявила, что призывы России установить новый мировой порядок не найдут отклика у Европы. Об этом сообщает "Укринформ".

При этом, по словам министра, интерес европейского сообщества и ФРГ заключается в том, чтобы убедить Россию играть по правилам, в частности, уважать суверенитет других стран.

"Кремль иногда говорит о необходимости установить новый порядок и правила. Нет, у нас уже есть порядок, и он хороший... Россия не уважает слабость. Не надо впадать в заблуждение и стараться быть милыми. Мы должны наращивать собственную силу, показывать устойчивость в вопросах ценностей, в противном случае Россия никогда-никогда не будет вас уважать", - подчеркнула глава оборонного ведомства Германии.

Вместе с тем она предлагает быть терпеливыми, выстраивая собственную силу, но также выявлять "достаточное уважение".

Ляйен подчеркнула, что аннексия Крыма, гибридная война против Украины стали сначала "настоящим шоком", ведь до этого существовала иллюзия по поводу возможности строительства большого европейского дома. После 2014 года, по словам политика, пришлось адаптироваться к реальности.

Кроме того, министр обороны ФРГ добавила, что немецкий канцлер Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин знают друг друга 15 лет, причем "очень хорошо", общаются без переводчика, а в последнее время говорят чуть ли не каждую неделю.

Напомним, в мае в НАТО заявили, что Российская Федерация (РФ) пытается изменить мировой порядок, используя пропаганду.