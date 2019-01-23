Под Гомелем милиционер случайно подвез угонщика 23.01.2019, 19:05

ФОто: tut.by

О том, что везет в своей машине преступника, милиционер понял не сразу.

18 января сотрудникам Кормянского РОВД сообщили, что в Рогачёве угнали легковой автомобиль. Ориентировку направили во все райотделы области, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

В этот же день прапорщик милиции после службы решил съездить в Рогачёв к родителям. Отправился на своей машине. По дороге от коллег он узнал об угоне и через какое-то время заметил у обочины стоящую легковушку. В темноте марку не разобрал, но позвонил в ГАИ и сообщил о машине.

Проехав метров пятьдесят, в свете фар он увидел голосующего человека, остановился и согласился подвезти. Уже в пути милиционеру позвонили его коллеги и рассказали, что в кювете стояла та самая, угнанная машина, которую разыскивали. Милиционер в ответ намекнул, что едет не один, а с возможным угонщиком.

На подъезде к Рогачеву автомобиль остановили сотрудники ГАИ. Под видом проверки документов попросили выйти из машины водителя и пассажира. Последний стал возмущаться, говоря, что едет домой от бабушки. К этому моменту подъехали оперативники. Видя, что ситуация развивается не по сценарию и в историю про бабушку никто не верит, парень сознался в угоне.

Неработающего 24-летнего жителя Рогачева задержали. Следователи возбудили в отношении него уголовное дело.