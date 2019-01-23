Армения оплатит все онкологические операции своим гражданам 23.01.2019, 19:09

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Все онкологические операции в стране будут проходить за счет государства.

В Армении все операции при злокачественных опухолях будут осуществляться за счет государства. Об этом заявил в среду, 23 января, министр здравоохранения страны Арсен Торосян. Специально на эти цели в 2019 году существенно увеличат финансирование медицинских услуг в сфере онкологии - увеличение составит 700 млн драмов (около 1,27 млн евро), передает DW.

"Основная часть средств будет направлена на финансирование операций при онкологических заболеваний, которые полностью будут осуществляться в рамках госзаказа, но только в тех медучреждениях, которые выберет Минздрав", - отметил Торосян. При этом впервые государство оплатит и услуги лучевой терапии.

В Армении в конце января начнет работать новое правительство, оно, по словам премьер-министра Никола Пашиняна, "фактически сформировано". В то же время число министерств будет сокращено с 17 до 12 - будут упразднены министерство диаспоры и еще несколько.

Альянс "Мой шаг" лидера протестного движения Никола Пашиняна выиграл внеочередные парламентские выборы 9 декабря. Чтобы добиться роспуска старого парламента и провести досрочные выборы, премьер Пашинян подал в отставку, после чего парламент дважды не избрал главу правительства и, в соответствии с конституцией, был распущен.