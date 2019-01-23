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В Венесуэле произошли столкновения между протестующими и силовиками

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  • 23.01.2019, 19:51
ФОТО: REUTERS

Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, в котором Николас Мадуро признается узурпатором.

В Венесуэле произошли столкновения между протестующими и силовиками, погибли по меньшей мере четыре человека.

Об этом сообщает rbc.ua, ссылаясь на AFP со ссылкой на заявления полиции и неправительственных организаций.

Сообщается, что столкновения произошли между противниками диктатора Николаса Мадуро и силовиками. Во время акции протеста погиб 16-летний подросток. Венесуэльская неправительственная организация Foro Penal сообщила о задержании по меньшей мере 43 человек в Каракасе и штате Нуэва-Эспарта.

Напомним, Национальная ассамблея Венесуэлы приняла заявление, в котором Николас Мадуро признается узурпатором. Документ предполагает, что решения и действия исполнительной власти будут признаны недействительными.

Ранее сообщалось, что парламент страны, который находится под контролем оппозиции, планирует призвать ряд государств заморозить доступ правительства Мадуро к счетам в зарубежных банках.


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