Мэр-демократ Пит Буттиджич объявил о выдвижении в президенты США 23.01.2019, 20:31

Пит Буттиджич

Фото: wikipedia.org

37-летний мэр города в Индиане рассчитывает выделиться на фоне остальных кандидатов как политический аутсайдер.

Демократ Пит Буттиджич, мэр города Саут-Бенд в Индиане, в среду объявил о выдвижении в президенты на выборах 2020 года. Политик рассчитывает выделиться на фоне остальных кандидатов как политический аутсайдер, передает «Голос Америки».

Относительно малоизвестный в политике, 37-летний Буттиджич, дважды избранный мэром в городе с населением 100000 человек, настаивает, что в руководстве Демократической партии нужны новые лица, способные найти общий язык с рабочим классом, который отвернулся от демократов в 2016 году, сделав выбор в пользу республиканца Дональда Трампа.

В электронной рассылке и видеообращении к сторонникам Буттиджич старался сделать акцент на поисках новых решений, в противовес ностальгической риторике Трампа, отсылающей к прошлому Америки.

«Мое поколение – это поколение людей, которое видит стрельбу в школах с тех пор, как я учился в старших классах. Это поколение, сражавшееся в войнах после 11 сентября, первое поколение, которому пришлось столкнуться с реалиями глобального потепления, и первое поколение, которое в материальном плане не будет жить лучше, чем наши родители, – если ничего не изменится», – заявил политик.

Как ожидается, в борьбе за президентскую номинацию от Демократической партии примут участие множество кандидатов, желающих бросить вызов Трампу, который, скорее всего, будет выдвинут от Республиканской партии. Буттиджич сформировал исследовательский комитет, чтобы начать сбор средств и набор сотрудников в предвыборный штаб.

Ему будет непросто получить финансирование и сколотить коалицию, учитывая, что в гонке будут принимать участие много кандидатов с более громкими именами и более широкими связями. На демократическую номинацию, в частности, претендуют сенаторы Элизабет Уоррен, Камала Харрис и Кирстен Джиллибрэнд, член Палаты представителей Тулси Габбард и бывший мэр Сан-Антонио и министр жилищного строительства Хулиан Кастро.

Буттиджич признал, что в условиях такой конкуренции его шансы невысоки, однако подчеркнул уникальность своей кандидатуры: «В такой момент кандидат, которого считают бесперспективным, может зайти дальше, чем обычно позволил бы истеблишмент, в том, что касается смелых идей, действительно способных отразить угрозы и раскрыть возможности, которые встречаются на нашем пути».

Буттиджич вышел на общенациональную политическую арену в 2017 году, безуспешно выдвинувшись на пост председателя Национального комитета Демократической партии. Экс-президент Барак Обама в одном из интервью незадолго до ухода с поста назвал его перспективным молодым демократом.