Футболиста на Infiniti подозревают в мошенничестве с мобильными телефонами 5 23.01.2019, 20:41

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Илья Лухвич

Фото из инстаграма

В отношении 19-летнего футболиста Лухвича и его девушки, студентки Академии МВД, завели уголовное дело.

В отношении 19-летнего футболиста Ильи Лухвича и его девушки, 18-летней Анастасии, студентки Академии МВД, завели уголовное дело.

Об этом в Telegram информирует пресс-служба Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что они задержаны по подозрению в мошенничестве. Сейчас СК сообщил, что мошенничество связано с продажей мобильных телефонов. Отмечается, что "во взаимодействии с ГУВД Мингорисполкома устанавливаются все обстоятельства противоправных действий".

Лухвича задержали за злостные нарушения правил дорожного движения — видео своих лихаческих поездок он публиковал в Instagram. ГАИ Центрального района Минска проводила проверку по факту злостных нарушений ПДД, которые допустил водитель черной Infiniti FX. А потом эти материалы были переданы в Следственный комитет. И вот неожиданно появилась дело о мошенничестве.

Илья — сын белорусского футбольного тренера Александра Лухвича.