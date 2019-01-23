Пашинян провел неформальную встречу с Алиевым 23.01.2019, 20:47

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Никол Пашинян

Фото: РИА «Новости»

Премьер Армении и правитель Азербайджана обсудили в Давосе урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Давосе провел неформальную встречу с правителем Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Пашинян об этом написал на своей странице в Facebook.

«В Давосе я провел неофициальную встречу с Ильхамом Алиевым. Мы обменялись мнениями о переговорном процессе [урегулирования нагорно-карабахского конфликта]. Встреча продолжалась 1,5 часа», - написал Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и правитель Азербайджана Ильхам Алиев находятся в швейцарском городе Давосе для участия в работе Всемирного экономического форума.