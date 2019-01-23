В больнице Могилева женщине предложили полечиться крещенской водой 3 23.01.2019, 21:01

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Про очаровательный кейс из Могилева сообщила учительница русского языка.

Соосновательница кафе MonkeyFood и учительница русского языка Марта Скугарева рассказала, как накануне крещения её матери посоветовали лечиться с помощью воды:

— Мою мамочку госпитализировали и не могут вылечить, снова выписывают, хотя симптомы так и не прошли. Разводят руками. Врач не теряется и рекомендует полечиться крещенской водой. А по больнице ходит поп, все и всех обрызгивает, а за ним человек с ведром воды предлагает набрать, чтобы полечиться. Врачи рекомендуют. Но зачем тогда врачи, если водичка помогает? — написала Скугарева на своей странице в Facebook.

Она уточнила, что больница находится в Могилеве. Там её мать пытается вылечить межпозвоночную грыжу.