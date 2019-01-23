Брестское «Динамо» планирует открыть филиалы академии в Островце и Мяделе 23.01.2019, 21:18

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Об амбициозных планах брестчан сообщил гендиректор брестчан.

Генеральный директор брестского «Динамо» Игорь Астапчик рассказал о планах по открытию филиала академии клуба в Островце.

- В этом году впервые после длительного перерыва областной Совет депутатов внес наш клуб в реестр получателей льгот по налогу на недвижимость и земельному налогу с понижающим коэффициентом. Как клуб планирует распорядиться этими средствами?

– Все полученные средства мы направляем на достройку клубной базы в Красном дворе. На данный момент там 3 натуральных поля хорошего качества, административный корпус, где есть все необходимое. В то же время земли хватает. На этих пустующих площадях запланировали строительство гостиницы на 120 человек, в которую нам хотелось бы расселить иногородних ребят из Академии, а также футболистов, которые снимают жилье в городе.

Одновременно с этим, мы сами отрабатываем ряд вариантов по постройке гостиничного комплекса. Например, на прошлой неделе мы были в Польше, где ознакомились с проектом сборных блочных быстровозводимых гостиниц. Хотим найти оптимальный для нас вариант. Этот и следующий сезон уйдут на расширение тренировочной базы, зато потом будем иметь серьезную материальную базу, которая позволит не только реализовывать любые задумки в тренировочном процессе, но и будет полезной для других служб.

В наши планы также входит строительство в Красном Дворе одного искусственного поля с подогревом, чтобы иметь возможность раньше начинать подготовку в межсезонье и, соответственно, позже заканчивать.

- Не раз было заявлено о планах расширения академии. Есть какие-то подвижки по этой теме?

– У руководства есть понимание о необходимости охвата северо-западного региона, а позднее и других регионов Беларуси. 26 декабря мы отправили письмо в Островецкий райисполком с предложением создания там филиала академии «Динамо-Брест» по образцу Александрии.

- Почему Островец?

– Население Островца сильно увеличится в ближайшее время вследствие строительства атомной станции. Ожидается, что обслуживать ее будут около 10.000 человек. А если учесть, люди приедут с семьями, то все это выливается в большую цифру, которой прирастет население данного региона. И несмотря на то, что там недавно открыли отличный новый городской стадион, только его будет недостаточно. Только наличие академии действительно способно увеличить коэффициент полезного действия от наличия стадиона.

Я уже был в Островце на переговорах с председателем райисполкома, который оказался спортивным человеком, хорошо разбирающимся в футболе. Мы обсудили предварительный план сотрудничества и делаем в этом направлении первые шаги.

После интервью руководителя «Динамо-Брест» Александра Николаевича Зайцева к нам обратилась группа родителей из Мядельского района с просьбой открыть там футбольную академию. Мы обязательно доедем и в Мядель. Географически это один регион, что соответственно, упрощает задачу развития и управления. Также рядом Поставский район Витебской области, где в свое время уже была детская академия, с директором которой мы находимся в контакте. Мы предложили ему сделать общий проект и уверен, что это у нас получится, – сказал Астапчик.