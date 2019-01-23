Брестчанку будут судить за то, что ее ребенок слепил снеговика 4 23.01.2019, 21:41

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Журналистов – за освещение протестов против завода.

Исполнился год, как брестчане протестуют против аккумуляторного завода, который строится неподалеку от города. 5 января активисты кампании против строительства приехали к заводу, чтобы отметить это событие. Некоторые взяли с собой детей, те слепили снеговиков. Для брестчанки Юлии Ничипорук лепка снеговиков закончилась административном протоколом, его сегодня составили в милиции Брестского района. 30 января женщину будут судить.

«Наши дети слепили снеговика, мы помогли украсить. За это меня вызывали в милицию и составили протокол по статье 23.34 КоАП РБ. В протоколе написано, что на средней части снеговика расположена листовка, на верхней наклейка. Я считаю, что это абсурд. Теперь интересно будет посмотреть, чем все это закончится в суде», – сказала «Белсату» Юлия Ничипорук.

Также в Бресте судят журналистов, освещающих акции противников аккумуляторного завода. Очередные протоколы составлены на Александра Левчука и Милану Харитонову, за сотрудничество с телеканалом. Их будут судить 25 января в суде Ленинского района Бреста по статье 22.9 КоАП (нарушение законодательства о СМИ). Журналистов обвинили в том, что 2-го и 30-го декабря прошлого года они были на центральной площади Ленина и брали интервью у брестчан, а потом видео появились на сайте телеканала «Белсат». Левчука и Харитонову судили уже семь раз, их общий штраф составил более 6700 долларов. Повесткой в милицию на завтра вызывают и независимого журналиста Евгения Скребца.

«На нас с Миланой Харитоновой составлено сразу 4 протокола. Каждое наше появление на площади – это протокол, затем суд и большой штраф. За прошедшее кормление голубей мы получили 1200 долларов штрафа. Власть делает все, чтобы СМИ не освещали эту тему. Но у меня наоборот растет желание заниматься этой темой», – заявил Александр Левчук.

В свою очередь местные власти отказали жителям Брестского района в проведении местного референдума. На референдуме планировалось высказаться по вопросу строительства аккумуляторного завода. Исполняющий обязанности председателя исполкома Брестского района Виктор Лукашевич ответил активистам, что «строительство аккумуляторного завода на территории Брестского района имеет важное и главное значение для инновационного развития Республики Беларусь, то есть государства в целом, а не отдельного района, и включено в Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы, утвержденную указом президента Республики Беларусь от 31 января 2017 г. №31.

Правозащитник Роман Кисляк уже заявил, что инициативная группа по проведению референдума планирует обжаловать это решение в суде.

«Власти ответили, что строительство завода – это вопрос государственного значения, но когда проводили общественные слушания, жителей Бреста на них не пригласили, когда мы у них спрашивали почему, нам ответили, что это компетенция исполкома Брестского района. Мы видим, что власти трактуют законодательство так, как им удобно. Поэтому мы идем в суд», – рассказал Роман Кисляк.

С 25 февраля 2018 года брестчане выходят на главную площадь города, где кормят голубей и обсуждают последние новости, связанные с возможной работой аккумуляторного завода недалеко от Бреста.