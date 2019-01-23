Ночью в четверг будет до -23 градусов 23.01.2019, 22:02

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Потепление ожидается только в начале следующей недели.

24 января в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, информирует Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, только ночью и утром по юго-востоку страны пройдет снег, прогнозируется слабая метель. Местами будет изморозь, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-восточный умеренный.

Ночью столбик термометра покажет 11-17 ниже нуля, при прояснениях будет от 18 до 23 градусов мороза. Днём он поднимется до 7-13 со знаком "минус". Наиболее тепло будет по югу Брестской и Гомельской областей: ночью -6...-10, днем — 4-6 градусов мороза.

Потепление ожидается только в начале следующей недели.