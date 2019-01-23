Белорус вышел в финал «лунного» эксперимента 23.01.2019, 22:15

Фото: Олег Волошин / ИМБП / facebook.com/sirius.research

Сотрудник минского ботанического сада может стать участником четырехмесячного эксперимента под названием SIRIUS.

Научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси Даниил Дубарь может стать участником четырехмесячного эксперимента под названием SIRIUS, имитирующего длительный полет на Луну, передает tut.by.

Что за эксперимент

SIRIUS — совместный проект Института медико-биологических проблем Российской академии наук и NASA.

Его главная цель — «исследования психологии и работоспособности человека в длительной изоляции для поддержания будущих исследований на МКС, а также уменьшения рисков в перспективных космических исследовательских миссиях».

Так экспериментальный комплекс выглядит изнутри.

Фото: Олег Волошин / ИМБП / facebook.com/sirius.research

Проще говоря, группа ученых четыре месяца будет находиться в полной изоляции в специальном комплексе из нескольких блоков для имитации полета на Луну, построенном в Москве.

Кроме научных задач этот эксперимент должен проверить поведение экипажа (командира, медика, инженера и трех исследователей) в искусственной среде обитания: как на их физическом и психическом состоянии скажется ограниченное общение с внешним миром, а также длительное нахождение в закрытом пространстве.

Создатели эксперимента утверждают, что значение такого проекта «переоценить сложно», ведь в будущем некоторые космические агентства планируют развертывать постоянные базы на других планетах.

А так корпус выглядит снаружи.

Фото: sirius.imbp.info

По сценарию нынешнего эксперимента SIRIUS 18/19, его участники как будто совершат перелет до спутника Земли, займутся поиском места для приземления и постройки будущего поселения, работой на орбите Луны с управлением дистанционным ровером, а после вернутся на Землю.

В отборе участвовали исследователи со всего мира

Участников эксперимента выбирали в несколько этапов. В предварительном отборе участвовали, например, исследователи из России, Беларуси, Европы (ESA) и США (NASA). Из более чем 70 человек осталось десять кандидатов, которые претендуют на вступление в основной (шесть человек) и дублирующий (четыре человека) состав финальной группы эксперимента.

Даниил Дубарь.

Фото: sirius.imbp.info

Среди них оказался и Даниил Дубарь — сотрудник минского ботанического сада. По его словам, медицинский отбор для участия в проекте SIRIUS 18/19 он начал проходить в октябре прошлого года еще в Беларуси. Сами испытания практически не отличались от тех, что проходят настоящие космонавты.

Фото предоставлено героем материала

Даниил добавил, что конкуренция была достаточно жесткой. Например, одним из претендентов был доктор Шейн Ашер из Австралии — обладатель двух мировых рекордов Гиннесса в составе экипажа, совершившего плавание через Индийский океан. В основной или дублирующий состав SIRIUS 18/19 Шейн так и не прошел.

Когда станут известны участники основного экипажа

14 января в Москве началась подготовка к эксперименту, во время которой исследователи две недели будут учиться обращаться с различными системами управления и жизнеобеспечения в экспериментальном корпусе, параллельно обустраивая каюты и собирая информацию по научным программам.

Чем именно будет заниматься Даниил, точно неизвестно: молодой человек рассказал, что это определят ближе к 15 марта. Тогда станет понятно, кто из десяти претендентов войдет в основной состав группы, а кто — в дополнительный. В будущем длительность эксперимента SIRIUS могут увеличить до восьми или даже 12 месяцев.